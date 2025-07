Dobrovoľníci obnovili dva mostíky vo Veľkej Studenej doline

Vysoké Tatry 27. júla (TASR) - Dobrovoľníci z viacerých kútov Slovenska obnovili ďalšie dva turistické chodníky. Tentoraz sa štyri desiatky milovníkov turistiky v sobotu (27. 7.) vybralo do Veľkej Studenej doliny neďaleko Veverkovho vodopádu, kde postavili dva nové premostenia. Mikuláš Virág z turistického klubu Hikemates, ktorý „brigádu“ zastrešoval, uviedol, že lokalitu vybrali po kooperácii so Správou Tatranského národného parku (TANAP).



„Boli tu ľudia od Bratislavy po Košice, od mladých až po dôchodcov. Veľmi ma teší, že nám na každú brigádu chodia vždy aj noví dobrovoľníci a máme tu aj niekoľko stálic,“ zhodnotil Virág. Mostíky majú dĺžku 7,5, respektíve päť metrov a sú z červeného smreka. Ich životnosť bude podľa neho minimálne 15 rokov.



Na stavbu dohliadal aj tentoraz profesionálny tesár. „V červenom smreku je viacej živice, takže aj dlhšie vydrží. Mostíky staviame už tretí rok, niektorí dobrovoľníci už vedia, čo a ako treba robiť, takže koordinácie je trochu menej, ale stále tomu treba dať hlavu a pätu,“ vysvetlil tesár Vít Strmeň, ktorý s klubom Hikemates spolupracuje už dlhšie a zúčastňuje sa takmer na každej brigáde.



Naposledy dobrovoľníci stavali toalety pri Chate pod Rysmi, ktoré podľa Virága ešte stále dorábajú. „Teraz nás čaká obnova chodníka na Muránskej planine, kde budeme robiť 60-metrový chodník mokraďou a potom budeme robiť most nad Tatranskými Matliarmi,“ uviedol Virág.



Opravu si vynútila aj trasa cez najvyššie turistické sedlo na Slovensku. Medzi Širokou vežou a Malým Ľadovým štítom v nadmorskej výške 2372 metrov sa nachádza Sedielko, ku ktorému vedie ikonický tatranský chodník z Téryho chaty a je dôležitou súčasťou prepojenia medzi Malou Studenou dolinou a Zadnou Javorovou dolinou. Ide o jednu z najfrekventovanejších vysokohorských trás, v posledných rokoch však čelí intenzívnej erózii, lavínam a postupnému zhoršovaniu stavu. To výrazne ovplyvňuje bezpečnosť a udržateľnosť chodníka. „Budeme tam osádzať približne 500 metrov reťazí a obnovovať takzvané drevené izbice,“ konkretizoval Virág. Aj tento chodník dobrovoľníci obnovia v kooperácii so Správou TANAP-u a za finančnej podpory sponzorov.