Dobrovoľníci obnovili neudržiavanú mokraď v Čičmanoch

Čičmany 10. septembra (TASR) - Nezisková organizácia Kvapka Rajeckej doliny sa začala popri rekultivácii utlačených lesných ciest venovať aj obnove a údržbe miestnych mokradí. V spolupráci s dobrovoľníkmi sfunkčnili počas prvej septembrovej soboty (7. 9.) desiatky rokov neudržiavanú mokraď v Čičmanoch. Podľa Jána Husáka z Kvapky Rajeckej doliny plnia mokrade významnú funkciu ako rezervoáre vody v krajine.



Doplnil, že už prvá revitalizovaná mokraď v katastri Rajeckej Lesnej ukazuje, že odborný zásah prispel k podpore biodiverzity a zvýšeniu vodozádržnej funkcie krajiny. "V Rajeckej doline sú však aj ďalšie mokrade, ktorých absorpčná funkcia dnes chýba, a jednou z nich je práve mokraď v Čičmanoch. Zarastá, dochádza k jej odvodneniu a degradácii, ale stále je to nádherný kus krajiny s množstvom vzácnych rastlín a živočíchov, ktorý stojí za to chrániť," poznamenal Husák.



S organizáciou dobrovoľníckej brigády pomohla obec Čičmany, Oblastná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina a ochranárske združenie BROZ. Podľa jeho predstaviteľa Mária Duchoňa boli podmáčané lúky a slatiny v minulosti pravidelne kosené, no dnes zostávajú z veľkej časti opustené. "Z tohto dôvodu sa na lokalitách hromadí biomasa, starina a živiny. Konkurenčne slabšie a vzácne druhy tak ubúdajú a miznú. Na lokalite v Čičmanoch viacero vzácnych druhov stále prežíva a práve obnova kosenia a odpratanie biomasy im pomôže," vysvetlil pravidlá revitalizácie mokradí a ich dôležitosť pre prírodu Duchoň.



Do obnovy mokrade v Čičmanoch sa zapojilo množstvo miestnych dobrovoľníkov. "Sme veľmi vďační za pomoc všetkým expertom aj bežným ľuďom, ktorí prispeli k opätovnému sfunkčneniu našej mokrade. Z nášho obecného rozpočtu si, žiaľ, takéto aktivity nemôžeme dovoliť, aj keď vidíme, že by to boli užitočne investované financie aj úsilie," dodala starostka Čičmian Iveta Michalíková.



Kvapka Rajeckej doliny momentálne rokuje o realizácii ďalších vodozádržných opatrení s urbariátmi Rajeckej Lesnej, Fačkova, Lesmi SR a súkromnými subjektmi. Celkovo by sa mali realizovať väčšie aj drobnejšie opatrenia na rôznych lokalitách v Rajeckej doline.