Dobrovoľníci obnovili priestory v KC Stanica Žilina-Záriečie

Žilina 15. novembra (TASR) - V kultúrnom centre (KC) Stanica Žilina-Záriečie otvorili v stredu zrekonštruované vnútorné i vonkajšie priestory. Podľa riaditeľa centra Mareka Adamova obnovili staršiu časť fasády, interiéry, lavičky a komunitnú záhradu.



Podotkol, že vďaka dobrovoľníkom vybudovali priestor s letným kinom pre všetky generácie. "Radi tu trávia čas cestovatelia, chodia sem deti na krúžky, umelci skúšajú svoje programy. Rokmi sa však zub času na budove a jej okolí viditeľne podpísal. Preto prišla pomoc z grantového projektu od PPG práve včas," zdôraznil.



Spoluzakladateľ KC Stanica Róbert Blaško doplnil, že stavba si vyžaduje stálu pozornosť a opravy. "Ďakujeme za pomoc aj miestnym firmám a dobrovoľníkom. Pred dvadsiatimi rokmi tu bola rozbitá budova bez základných sietí s rozbitými oknami a zatekajúcou strechou. Bol to nefunkčný chátrajúci priestor, do ktorého nemohli cestujúci ani vstúpiť. A vznikol priestor pre cestujúcich, aj rodiny s deťmi. Funguje doteraz a snažíme sa ho stále vylepšovať," skonštatoval.



Počas obnovy vznikli aj dva vonkajšie murály. Jeden podľa detského návrhu, druhý vytvoril miestny umelec Daniel Mrázik. "Slúži ako pripomienka dôležitosti ochrany životného prostredia a inšpirácia pre komunitu smerom k udržateľnej budúcnosti. Okrem toho bude stena počas letných mesiacov slúžiť ako premietacia plocha pre letné kino, pred každým predstavením digitálne ilustrovaná animáciou," priblížil.



"Projekt pre nás znamenal oveľa viac než len renováciu. Z výsledku sme nadšení nielen my, ale aj cestujúci a návštevníci centra. Stanica Žilina-Záriečie je opäť kultúrno-estetickým miestom, ktoré ľudí obohacuje," uzavrel Adamov.