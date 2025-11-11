< sekcia Regióny
Dobrovoľníci vo Vysokých Tatrách odbremenili prírodu od odpadu
Autor TASR
Vysoké Tatry 11. novembra (TASR) - Počas 47. ročníka podujatia Čisté hory sa podarilo dobrovoľníkom vo Vysokých Tatrách vyzbierať viac ako tonu odpadu. Akcie sa zúčastnili stovky ľudí, vrátane detí z materských, základných či stredných škôl, ale aj firemné kolektívy či horolezci, rodiny s deťmi a jednotlivci. Koordinátor akcie Igor Stavný zo Správy Tatranského národného parku skonštatoval, že počet ľudí, ktorí sa do aktivít zapojili, je dôkazom toho, že im na čistote našich hôr stále záleží.
Tento rok sa do akcie zapojilo 959 účastníkov v 44 skupinách, ktorí spoločne vyzbierali 1093 kilogramov odpadu. „Čísla hovoria jasne, nejde len o množstvo vyzbieraného odpadu, ale najmä o posolstvo, ktoré dobrovoľníci odovzdávajú ďalším návštevníkom,“ uviedol Stavný.
Najviac odpadu sa podarilo vyzbierať v okolí Smokovcov, kde 400 účastníkov zozbieralo 351 kilogramov odpadu. Významný podiel mala aj oblasť Štrbského Plesa s 213 dobrovoľníkmi a 337,5 kilogramu odpadu. V Tatranskej Polianke a Vyšných Hágoch sa do akcie zapojilo viac ako sto účastníkov, ktorí vyzbierali 153 kilogramov odpadu. V Tatranskej Lomnici priložilo ruku k dielu 185 dobrovoľníkov, ktorí odstránili z prírody 220,2 kilogramu nečistôt. V Roháčoch sa do akcie zapojilo takmer 50 ľudí a vyzbierali 30 kilogramov odpadu. Dobrovoľníci najčastejšie nachádzali obaly z potravín a nápojov, no objavili sa aj ťažšie kusy ako rôzne kovy či zvyšky stavebného materiálu.
Podujatie Čisté hory, organizované každoročne po skončení turistickej sezóny, patrí medzi najdlhšie trvajúce environmentálne akcie na Slovensku. Jeho cieľom je nielen vyčistiť tatranskú prírodu od odpadu, ale aj upozorniť na potrebu zodpovedného správania sa návštevníkov voči horám. „Dobrovoľníci zbierajú odpad, ktorý sami neodhadzujú. Ich úsilie pomáha udržať Tatry krajšie, čistejšie a bezpečnejšie. Každý rok dokazujú, že aj malé skutky môžu mať veľký vplyv,“ uzatvára Stavný.
