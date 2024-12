Vysoké Tatry 4. decembra (TASR) - Dobrovoľníci odbremenili tatranskú prírodu od viac ako tony odpadu. Stalo sa tak na jeseň v rámci akcie Čisté hory. V poradí 46. ročník sa však konal podľa nového scenára. Nina Obžutová z komunikačného oddelenia Správy Tatranského národného parku (TANAP) informovala, že akcie sa zúčastnilo takmer 960 dobrovoľníkov rozdelených do 30 samostatných skupín.



Zo všetkých účastníkov bolo 111 detí materských škôl, viac ako polovicu tvorili žiaci prvého stupňa základných škôl, zapojilo sa aj 277 žiakov 2. stupňa a 59 dospelých, členov firiem a horolezcov. "Podujatia sa zúčastnili aj tri firemné kolektívy, ktoré si Čisté hory cielene zaradili do programu v rámci svojho pobytu v Tatrách," dodala Obžutová.



Medzi vyzbieraným odpadom boli predovšetkým obaly z potravín, nápojov, cigariet, tabakové žuvacie vrecúška či ohorky, ale aj papierové, plastové a sklenené nádoby. V okolí Cesty slobody dobrovoľníci objavili veci, ktoré ľudia zrejme vyhadzujú počas jazdy z auta. Našli sa však aj kúsky plechov z nabúraného vozidla či puklica, staré nefunkčné informačné tabule, stavebný odpad, kovová rúra, rám zo starého bicykla, topánky i kolobežka. "Žiaľ, ľudia sa zbavujú nepotrebných vecí ešte stále aj ich vyhodením do prírodného prostredia. Najviac odpadkov bolo nazbieraných už tradične tam, kde sa koncentruje najviac návštevníkov - v oblasti Smokovcov, na Hrebienku, v Tatranskej Lomnici a na Štrbskom Plese," konkretizovala Obžutová.



Čisté hory sa v TANAP-e konajú od roku 1979, pričom ich podstatou je čistenie prírody po ukončení hlavnej letnej sezóny. Tradične sa akcia konala poslednú septembrovú sobotu a dobrovoľníci zväčša zbierali odpad v okolí turistických chodníkov aj vo vyšších polohách. Tento model však podľa vedúceho oddelenia environmentálnej výchovy Správy TANAP-u Igora Stavného dlhodobo opomínal intravilán tatranských osád a ich blízke okolie. Tieto lokality sú pritom tiež súčasťou národného parku. Jeden hlavný deň tak nahradilo viacero podujatí počas septembra a októbra. Na zber odpadkov sa nahlásili školské i firemné kolektívy, ale aj jednotlivci.



"Takýmto spôsobom sme dokázali efektívnejšie využiť čas našich zamestnancov a pružnejšie reagovať na požiadavky dobrovoľníkov. Pritom sme sa sústredili na miesta, kde sa koncentrujú návštevníci a ostáva najviac neželaného odpadu, napríklad na odpočívadlách, na okraji osád či popri vodných tokoch," objasnil Stavný. Problémové lokality vytypovala Správa TANAP-u na základe skúseností zamestnancov z jednotlivých ochranných obvodov.



"Zatiaľ sa každý rok vyzbieralo dosť odpadu, aby sme Čisté hory zorganizovali znova. Podujatie má aj výchovný charakter. Môžeme s istotou povedať, že kto sa ho raz zúčastní, už nikdy do prírody nevyhodí nič, čo do nej nepatrí," uzavrel Stavný.