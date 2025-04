Dobrovoľníci pomáhali čistiť Popradské rašelinisko

Poprad 16. apríla (TASR) - Dobrovoľníci zo Spojenej školy na Letnej ulici v Poprade nedávno pomáhali pri čistení územia vzácneho Popradského rašeliniska. Informovala o tom Správa Tatranského národného parku (TANAP) s tým, že ju v poslednom období čoraz častejšie oslovujú dobrovoľníci so záujmom zapojiť sa do aktivít, ktoré realizuje.



„Takto prejavila záujem pomôcť pri praktickej starostlivosti o územie Popradského rašeliniska aj Spojená škola Letná z Popradu. Táto významná lokalita sa nachádza priamo v intraviláne mesta Poprad a predstavuje cenný biotop pre množstvo vzácnych rastlinných a živočíšnych druhov,“ uviedla Správa TANAP-u.



Dobrovoľníci sa počas brigády venovali odstraňovaniu výmladkov a prirodzeného zmladenia drevín. Tie totiž z územia odčerpávajú značné množstvo vody, čím dochádza k jeho postupnému vysychaniu. Ak by sa lokalita ponechala bez pravidelnej starostlivosti, došlo by k jej zarastaniu, čo by viedlo k ústupu typických rašeliniskových druhov.



„Účastníci nedávnej brigády tak významne prispeli k zachovaniu tejto vzácnej zelenej plochy v srdci mesta a zároveň k zlepšeniu stavu ohrozených druhov a ich biotopov na Popradskom rašelinisku,“ uzavreli ochranári.