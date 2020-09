Dobrovoľníci pomôžu pri košickom rehabilitačnom centre

Košice 17. septembra (TASR) – Takmer 140 firemných dobrovoľníkov sa v piatok (18. 9.) v Košiciach a okolí zapojí do viacerých aktivít v rámci podujatia Naše mesto 2020. Zamestnanci rôznych firiem priložia ruku k dielu napríklad pri maľovaní stometrového plota pri rehabilitačnom centre Liberta v mestskej časti Sever, ktoré sa venuje rehabilitáciám pre zdravotne postihnuté deti. V okolí centra budú tiež vysádzať rastliny a čistiť areál.



Ďalšou aktivitou bude obnova maľby veľkoplošného obrázka na múre materskej školy na Čínskej ulici na Sídlisku Ťahanovce. Dobrovoľníci pomôžu škôlke realizovať projekt Veselé deti, ktorým sa školský dvor dopĺňa o nové prvky slúžiace na zábavu a vzdelávanie detí.



V regióne sa budú dobrovoľníci podieľať aj na obnove Obišovského hradu. Dvadsať účastníkov bude presúvať kamene formou živej reťaze. Pomôžu tak občianskemu združeniu Rákociho cesta, ktoré sa venuje rozvoju hradnej turistiky. Informovala o tom vo štvrtok PR manažérka Nadácie Pontis Zuzana Schaleková.



V Michalovciach sa do aktivít Naše mesto pridá takmer 40 dobrovoľníkov. Natierať budú plot areálov Služby mesta Michalovce a materskej školy. Okrem toho vysadia kvety a namaľujú pneumatiky do farebnej záhrady v osade Angi Mlyn.



Naše mesto je podujatie firemného dobrovoľníctva v strednej Európe. V tomto roku sa doň zapojí približne 3550 dobrovoľníkov na rôznych miestach po Slovensku a pomôžu 97 neziskovým organizáciám, nízkoprahovým centrám, ale aj školám či škôlkam zlepšiť ich fungovanie. Ide o súčasť kampane Týždeň dobrovoľníctva 2020. Podujatie sa koná za prísnych hygienických opatrení.