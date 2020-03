Dobrovoľníci ponúkajú nákupy pre starších a zdravotne znevýhodnených

Trnava 15. marca (TASR) – Rád františkánov v Trnave v spolupráci so študentskými dobrovoľníkmi Gymnázia Angely Merici pre mesto Trnava a okolie ponúka od pondelka 16. marca až do odvolania nakupovaciu službu.



Využiť ju môžu všetci, ktorí sa ocitli v karanténe, starší a zdravotne postihnutí ľudia. Svoje nákupy môžu nahlasovať vyplnením nákupného formulára alebo aj na telefónnom čísle brata Filipa 0910 640 842, ktorý je koordinátorom tohto projektu. Informuje o tom web rádu.



"So zachovaním prísnych hygienických opatrení, nákup zložíme až pri dverách. Táto služba je úplne zadarmo, samozrejme okrem finančných nákladov za samotný nákup," informuje rád na svojom webe. Formulár je k dispozícii na frantiskani.sk.