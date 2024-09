Dobrovoľníci postavili nad Tatranskými Matliarmi dva nové mostíky

Vysoké Tatry 28. septembra (TASR) - Na frekventovanej trase nad Tatranskými Matliarmi vo Vysokých Tatrách pribudli dva nové turistické mostíky. Vybudovali ich dobrovoľníci v rámci projektu Hore dobre. Počas šiestich brigád postavili dokopy desať nových mostíkov. TASR o tom za organizačný tím projektu informoval Mikuláš Virág z turistického klubu Hikemates.



Najnovšie mostíky sa nachádzajú na frekventovanej trase cez Huncovský a Skalnatý potok. Touto trasou sa dá dostať až k Chate pri Zelenom Plese. "Do obnovy sa zapojilo 34 dobrovoľníkov, spoločne sme postavili dva mosty, kratší má 6,5 metra a dlhší spolu s rampou až 16 metrov. Na výstavbu sme použili kvalitné drevo z červeného smreka," uviedol s tým, že mosty by mali turistom poslúžiť najmenej ďalších 15 rokov.



Zbúrať tie pôvodné a nahradiť ich novými zabralo dobrovoľníkom viac ako osem hodín. Stavba sa podľa organizátorov nezaobišla bez prestávok, pretože počas prác tadiaľ prechádzalo množstvo turistov. Aj to podľa nich svedčí o tom, aká je uvedená trasa populárna. Lokalita bola zvolená po dohode s odborníkmi z Tatranského národného parku (TANAP) a na kvalitu stavby dohliadali skúsení tesári.



Projekt Hore dobre je zameraný na zlepšovanie infraštruktúry v slovenských horách. Tento rok sa uskutočnili brigády vo Vysokých a Nízkych Tatrách, v Malých Karpatoch a na Muránskej planine. Celkovo sa do nich zapojilo takmer 200 dobrovoľníkov. Okrem desiatich turistických mostíkov postavili aj päť lavičiek, jednu studničku a obnovili tiež okolie turistickej útulne Sláviček. "Tento rok bol pre projekt mimoriadne úspešný. Vďaka obrovskej podpore dobrovoľníkov sa nám podarilo zlepšiť stav turistickej infraštruktúry," dodal Virág s tým, že na vybraných trasách sa tiež zvýšila bezpečnosť turistov.



Hikemates plánuje v brigádach pokračovať aj na budúci rok. Konkrétne lokality vyberie po dohode so zástupcami TANAP-u, a to po zime, keď sa ukáže reálny stav a potreba opráv v ďalších lokalitách.