Dobrovoľníci pred Vianocami potešia rodiny a ľudí v núdzi i seniorov

Banská Bystrica 23. novembra (TASR) – Komunitné centrum (KC) na banskobystrickom sídlisku Fončorda rozbehlo od pondelka zbierku potravín a iných vecí na vianočný stôl pre osamelých a ľudí v núdzi. Informovalo o tom KC Fončorda na sociálnej sieti s tým, že zbierka potrvá do 10. decembra.



"Aj takto môžeme spolu vytvoriť pekné Vianoce tým rodinám, ktoré si to z vlastných zdrojov nemôžu dovoliť. Ak má niekto viac a iný menej, podeľme sa a každý bude mať dosť," tvrdia organizátori komunitnej zbierky.



Zbierajú trvanlivé potraviny, ako kávu, čaj, kakao, cukor, sušené ovocie, sladkosti, suroviny na prípravu vianočného menu a podobne. Všetky potraviny musia byť v neotvorenom balení. Potešia tiež obrusy, prestierania, servítky, sviečky či drobnosti pre radosť. Dobrovoľníci ich doručia priamo do rodín v týždni pred Vianocami.



Sviatky seniorom v domovoch dôchodcov a sociálnych služieb v Banskej Bystrici i okolí, ktorí žiadne darčeky nečakajú, môžu zasa spríjemniť tzv. škatule lásky. Do škatúľ od topánok, ozdobených vianočným papierom, možno neznámym ľuďom podarovať toaletné potreby, čokoládu, cukríky, ale i knihu, krížovky, hrnček či inú drobnosť, ktorá ich poteší.



Dobrovoľníci v meste pod Urpínom začali so zbierkou, ktorá má celoslovenský rozmer, od pondelka a pokračujú až do 6. decembra. Viac informácií darcovia nájdu na stránke www.kolkolasky.sk.