Dobrovoľníci pri odchytových kotercoch pripravujú psy na Silvester
Rovnako ako v minulých rokoch musia psy silvestrovskú noc v kotercoch vydržať.
Autor TASR
Hriňová 29. decembra (TASR) - Dobrovoľníci pri odchytových kotercoch so psami v Hriňovej v Detvianskom okrese pripravujú zvieratá na Silvester. Aby im počas noci rýchlejšie prešiel čas, dávajú im napríklad hračky. TASR o tom informovala dobrovoľníčka Mia Takáč.
Dodala, že rovnako ako v minulých rokoch musia psy silvestrovskú noc v kotercoch vydržať. Ak sa nájdu záujemcovia, môžu si ich hocikedy cez sviatky a aj počas zimy zobrať do dočasnej starostlivosti. „Aj tento rok prosíme majiteľov všetkých zvierat, nielen psov, aby ich poriadne počas silvestrovskej noci zabezpečili,“ zdôrazňuje. Keď nájdu stratené zviera a situácia to dovolí, môžu ho ľudia zobrať do bezpečia a kontaktovať príslušný miestny útulok.
Ako ďalej uviedla, v súčasnosti majú v kotercoch dva psy. Pred Vianocami si našlo svoj nový domov sedem, tri šteniatka a štyria dospelí. Zimu zvládajú vďaka zatepleným kotercom a drevitej vlne, ktorá je podľa Takáč dobrý izolant. „Aj napriek tomu, že vstrebáva vlhkosť, ostáva stále suchá a zvieratá majú príjemne teplo,“ objasnila s tým, že vo výbehu sa zas zohrejú pri hre.
Počas vlaňajšieho Silvestra nemali v opatere ani jedného psa. Bol to prvý rok, keď od začiatku svojej činnosti nemali v tomto čase v útulku žiadne zvieratá. „Všetky psy si ľudia adoptovali pred Silvestrom. Po silvestrovskej noci sme evidovali jedného strateného psa, ktorému sme hľadali majiteľa,“ spresnila dobrovoľníčka.
Miesto pre túlavé a týrané psy je v areáli technických služieb v Hriňovej a prvé koterce vznikli z vyradenej autobusovej zastávky. Takáč pripomína, že najčastejšie sa stretáva s prípadmi, že pes alebo mačka sú nepotrebné. Záujemcovia, ktorí by si v budúcnosti chceli zobrať psa do dočasnej starostlivosti, sa môžu ozvať na e-mailovú adresu: odchytovekotercehrinova1@gmail.com.
