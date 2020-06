Dobrovoľníci renovujú múzeum zubačky v Tisovci

Medzi regiónmi Horehronie a Gemer pribudne toto leto ďalší zážitkový vlak - Zbojnícky expres. Nadviaže tak na úspech Horehronského expresu z vlaňajšej letnej sezóny. Obom expresom chystajú „pôdu“ dobrovoľnícke upratovacie akcie. Jedna z nich pokračovala v sobotu 13. júna 2020 v Tisovci.Na snímke do brigády sa zapojili asi dve desiatky dobrovoľníkov. Foto: EASYFOTO TASR - Jozef Poliak

Tisovec 13. júna (TASR) - Medzi regiónmi Horehronie a Gemer pribudne toto leto ďalší zážitkový vlak - Zbojnícky expres. Nadviaže tak na úspech Horehronského expresu z vlaňajšej letnej sezóny. Obom expresom chystajú "pôdu" dobrovoľnícke upratovacie akcie. Jedna z nich pokračovala v sobotu v Tisovci.uviedol pre TASR Viktor Brádňanský z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Gemer.pripomenul.Ako pre TASR povedal člen občianskeho združenia (OZ) Zubačka Jiří Kubáček, múzeum začalo svoju činnosť v roku 2014 krátko po tom, ako začal jazdiťvlak, dodaný do Tisovca z Rumunska.pripomenul.Zbojnícky expres bude premávať z Brezna do Tisovca cez sedlo Zbojská. Ide o trať, na ktorej z Tisovca do Sedla Zbojská jazdí v lete historická vlaková súprava ťahaná vyše storočnou parnou zubačkou, ktorú udržiavajú v dobrej kondícii dobrovoľníci z OZ Zubačka. V sezóne pôjde štyrikrát, prvýkrát sa dostane na trať 4. júla.Cesta Zbojníckeho expresu bude zaujímavá nielen vďakaprogramu priamo vo vlaku, ale aj výhľadom na slovenskú prírodu a technické pamiatky, predovšetkým železničné premostenia. Konečná zastávka Tisovec turistom ponúka návštevu práve miestneho železničného múzea.Zbojnícky expres a Horehronský expres sú súčasťou projektu Zážitkových vlakov v Banskobystrickom kraji. Horehronský expres bude jazdiť na svojej obvyklej trase Brezno – Telgárt – Mlynky. V roku 2019 sa počas letnej turistickej sezóny previezlo Horehronským expresom takmer 3000 ľudí.