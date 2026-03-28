< sekcia Regióny
Dobrovoľníci revitalizovali hradisko Molpír v Malých Karpatoch
Autor TASR
Smolenice 28. marca (TASR) - Dobrovoľníci pokračovali v sobotu v revitalizácii hradiska Molpír v Malých Karpatoch. Cieľom druhého tohtoročného pokračovania iniciatívy bolo zlepšiť stav jednej z najvýznamnejších archeologických lokalít západného Slovenska. Informovala o tom Oblastná organizácia cestovného ruchu Trnava Tourism.
Podujatie nadväzovalo na marcové upratovanie, počas ktorého sa podarilo vyčistiť časť náučného chodníka a upraviť vybrané úseky hradiska. Organizátori chcú v začatej práci pokračovať a postupne obnoviť celé územie Molpíra tak, aby bolo bezpečné, prehľadné a atraktívne pre návštevníkov.
„Veľmi nás teší záujem dobrovoľníkov, ktorý sme zaznamenali pri prvom podujatí. Ukázalo sa, že ľuďom záleží na prostredí, v ktorom trávia svoj voľný čas. Druhé pokračovanie je prirodzeným krokom, chceme začatú prácu premeniť na dlhodobú zmenu,“ povedal za organizátorov Martin Panák zo Smoleníc.
Hradisko Molpír patrí medzi kľúčové archeologické lokality regiónu. Na kopci nad Smolenicami sa nachádzajú pozostatky opevneného sídliska, doplnené o rekonštrukcie historických obydlí. Lokalita je vyhľadávaným cieľom turistov aj milovníkov histórie.
Revitalizácia Molpíra má aj ekologický rozmer. Lokalita je domovom viacerých vzácnych druhov rastlín a živočíchov, ktorých biotopy je potrebné udržiavať. Pravidelná údržba pomáha zachovať druhovú rozmanitosť a podporuje prirodzený charakter krajiny.
