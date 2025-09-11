< sekcia Regióny
Dobrovoľníci sa opäť pustili do upratovania TANAP-u
Potrvá niekoľko týždňov.
Autor TASR
Vysoké Tatry 11. septembra (TASR) - Dobrovoľníci sa po roku opäť pustili do upratovania Tatier. V minulosti bola tradične akcii Čisté hory vyhradená posledná septembrová sobota, predvlani však Správa Tatranského národného parku (TANAP) vyskúšala nový model a podujatiu vyhradila hneď niekoľko týždňov. Vedúci oddelenia environmentálnej výchovy Správy TANAP-u Igor Stavný uviedol, že dôvodom zmeny pôvodného konceptu podujatia bol zámer odbremeniť od neporiadku rôzne zákutia najväčšieho slovenského národného parku oveľa adresnejšie. Model sa podľa neho osvedčil.
„Takýmto spôsobom sa môže zapojiť viac ľudí, každý si nájde termín, ktorý mu vyhovuje, a spoločne pokryjeme ešte väčšie územie,“ vysvetľuje Stavný, koordinátor akcie, ktorá tento rok píše už svoju 47. kapitolu. Prví dobrovoľníci vyrazili do terénu už koncom minulého týždňa, ďalší sa do upratovania tatranských dolín zapoja v najbližších dňoch. Mnohí z nich sa do Tatier vracajú opakovane.
„Som pozitívne prekvapený, že sa nájdu ľudia, ktorí rok čo rok majú záujem zapojiť sa do akcie a dokonca aj v rámci svojej dovolenky,“ podotkol Stavný s tým, že pomôcť odbremeniť Tatry od odpadkov po letnej turistickej sezóne môže ktokoľvek. Stačí napísať e-mail na igor.stavny@tanap.sk a dohodnúť si termín. Každý záujemca dostane rukavice, vrecia a usmernenie, kde môže ísť zbierať odpadky. Zapojiť sa môžu jednotlivci i skupiny.
Skúsenosti z predchádzajúcich dvoch ročníkov podľa Stavného potvrdzujú, že nový model sa osvedčil lepšie než ten tradičný. Svedčí o tom nielen záujem, ale tiež množstvo vyzbieraného odpadu, ktorého je stále dosť. „Problémom už nie sú ani tak turistické chodníky, ale skôr okolie intravilánov, ciest a odpočívadiel, preto by sme uvítali, keby dobrovoľníci venovali svoju pozornosť práve týmto miestam. Samozrejme, že výber lokality sa snažíme zladiť aj s predstavami účastníkov, takže nevyhneme sa tomu, že časť záujemcov vyzbiera odpadky i v okolí turistických chodníkov,“ dodáva Stavný.
Počas doterajších 46 ročníkov akcie sa podarilo vyzbierať viac ako 65 ton odpadu. Rekord priniesol rok 1980, keď účastníci vyniesli z dolín 7655 kilogramov neporiadku, z toho 3700 kilogramov v okolí Skalnatého plesa. Kým v minulosti končil vo vreciach spolu s bežnými odpadkami napríklad aj stavebný odpad, v súčasnosti sú to hlavne obaly z potravín, nápojov a cigariet. Až do roku 2021 dobrovoľníci spolu so Správou TANAP-u čistili od odpadu aj Pieniny. Po reforme národných parkov si však každé chránené územie organizuje upratovanie už vo vlastnej réžii.
