Dobrovoľníci sa pre odpad obávajú pretrhnutia nornej steny na Ružíne

Margecany 3. júla (TASR) - Dobrovoľníci sa pre nahromadený odpad obávajú pretrhnutia nornej steny na vodnej nádrži (VN) Ružín pod železničným mostom medzi Jaklovcami a Margecanmi v okrese Gelnica. Ako pre TASR uviedol predseda občianskeho združenia (OZ) Čisté vody Slovenska Jozef Kojecký, naplavených je tu odhadom viac ako 100 ton odpadu. V najbližšej dobe sa pokúsia osadiť aj záložnú nornú stenu.



"Norná stena nápor zatiaľ zvláda. Osadiť však chceme aj záložnú, ktorá bola vytiahnutá v uplynulých týždňoch, keďže na nej bolo množstvo odpadu. Je potrebné skontrolovať, či pri predchádzajúcom odstraňovaní odpadu nedošlo k jej poškodeniu," spresnil.



Odpad do Ružína je pravidelne naplavovaný z povodia brehov Hnilca a Hornádu po výdatných zrážkach. Podľa predsedu OZ Save nature by Čivas Ladislava Stupáka sa situácia zopakovala aj v utorok (2. 7.). Odpad podľa jeho slov pochádza z väčšej časti z čiernych skládok, ktoré vznikajú v rómskych osadách.



Ak by došlo k pretrhnutiu nornej steny, odpad by prúdil po celej dĺžke VN Ružín až po priehradný múr. "Je ľahšie vyčistiť to na jednom mieste pomocou mechanizmov, ktorými disponuje Slovenský vodohospodársky podnik (SVP), než čistiť brehy a hladinu na niekoľkokilometrovej trase," vysvetlil Stupák.



Hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák pripomenul, že situácia je po každej zvýšenej hladine rovnaká, pričom ide o dôsledky nezodpovedného správania sa ľudí, ktoré sa snažia odstrániť. SVP pomáha s odstraňovaním a likvidáciou odpadu OZ, ktoré má inštalované norné steny na Ružíne. "V tomto roku bolo zatiaľ realizované jedno čistenie od odpadu a pripravuje sa ďalšie. Odstraňovanie odpadu bude realizované aj z okolia priehradného múru," doplnil.



Jedno čistenie nornej steny a likvidácia môže v závislosti od skladby odpadu stáť 40.000 eur. Ročne ide podľa Bocáka o stovky ton odpadu a viac ako 250.000 eur, ktoré SVP vynakladá na čistenie.