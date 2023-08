Dobrovoľníci sa pustili do obnovy hniezdnej steny na brehu Dunaja

Bratislava 26. augusta (TASR) - Takmer 30 dobrovoľníkov z ôsmich krajín Európskej únie sa pustilo do obnovy hniezdnej steny pre brehule a rybáriky priamo na brehu Dunaja. Urobilo tak v rámci kempu na Veľkolélskom ostrove. TASR o tom informoval Patrik Gažo z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia, ktoré kemp organizovalo v rámci projektu "Game On! V hre je naša budúcnosť, zastavme zmenu klímy!".



Mladí ľudia zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Litvy, Nemecka, Bulharska a Rumunska sa pozerali na problematiku zmeny klímy cez biodiverzitu či ekosystémy. Taktiež sa stretli s odborníčkou na duševné zdravie, s ktorou riešili tému klimatickej úzkosti. S ochranármi a ekológmi riešili aj vplyv zmeny klímy na ekosystémy Slovenska a najmä Podunajska, kde sa kemp realizoval, priblížil Gažo.



BROZ ich podľa neho na ostrove oboznámil s metódami aktívnej ochrany prírody, ako sú revitalizácia vodných tokov, obnova pastvy, ochrana starých lesov a výsadba pôvodných druhov.



"Prostredníctvom praktických aktivít zameraných na obnovu prírody im chceme ukázať, že s krízou biodiverzity sa dá obnovnými opatreniami pracovať a môžeme obnovovať či už potravné alebo hniezdne biotopy pre mnohé druhy," povedala manažérka projektu Game On! Anna Ungradyová.



Tábor prebieha od pondelka (21. 8.) do nedele (27. 8.) je organizovaný v rámci medzinárodného projektu s podporou Medzinárodného vyšehradského fondu. Ide o iniciatívu desiatich organizácií z ôsmich krajín strednej a východnej Európy, ktorá ma za cieľ zvýšiť povedomie o zmene klímy. Má tiež aktívne zapojiť občiansku spoločnosť do riešenia enviroproblémov.