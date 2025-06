Dobrovoľníci sa zapojili do siedmich aktivít v Michalovciach

Michalovce 6. júna (TASR) - Mesto Michalovce sa zapojilo do celoslovenského dobrovoľníckeho podujatia Naše mesto. Spolu s ním sa na ňom podieľali i viaceré súkromné firmy. Do siedmich aktivít sa zapojilo takmer 70 dobrovoľníkov. TASR o tom informovala referentka odboru komunikácie a marketingu mesta Marcela Andréová.



Do aktivít sa opäť zapojili aj zamestnanci Mestského úradu Michalovce. Osemčlenný tím z Komunitného centra na Mlynskej ulici skrášľoval jeho okolie - vysadili kvety, natreli lavičku a plot. Technické a záhradnícke služby mesta sa venovali úprave mobiliáru v Parku mieru vrátane maľovania zábradlia pri fontáne.



Zamestnanci súkromných firiem natreli plot pri Základnej škole (ZŠ) na Švermovej ulici, čistili areál ZŠ na Školskej a trávili čas s klientami domu seniorov. Občianske združenie Za poznaním pracovalo na úpravách vnútrobloku ulíc Hollého a Jilemnického. Plánujú obnoviť záhony zmyslovej záhrady a priestor okolo pieskoviska. Dobrovoľníci zároveň pripravujú tvorivé aktivity pre klientov charitného domu.



Na jesenný termín dobrovoľníctva má mesto Michalovce naplánované dve aktivity, a to náter oplotenia ZŠ na Krymskej ulici a skrášlenie školského dvora Materskej školy na Leningradskej ulici.