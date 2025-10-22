Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Dobrovoľníci skrášlia okolie útulne Jozefa Maka v Malých Karpatoch

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - J. Taldík

Útulňu dokončili v lete 2023 na základe spolupráce občianskeho a verejného sektora.

Autor TASR
Trnava 22. októbra (TASR) - Dobrovoľníci sa stretnú v piatok 24. októbra pri útulni Jozefa Maka v Malých Karpatoch, aby zrealizovali drobné opravy a upratali jej okolie. Informoval o tom Martin Palkovič z Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj.

„Naším cieľom je ukázať, že udržateľný turizmus stojí aj na zodpovednom prístupe samotných turistov a ich ochote starať sa o miesta, ktoré využívajú,“ uviedla výkonná riaditeľka KOCR Trnavský kraj Agáta Mikulová.

Útulňu dokončili v lete 2023 na základe spolupráce občianskeho a verejného sektora. Jej výstavbu realizovala KOCR Trnavský kraj s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja. Útulňa slúži diaľkovým turistom prechádzajúcim cez Malé Karpaty po Ceste hrdinov SNP.

Výsledkom ďalšej fázy spoločného úsilia viacerých subjektov bola brigáda, ktorá sa v lokalite Mihalinová uskutočnila v septembri 2024. Počas nej bola postavená suchá toaleta a dobrovoľníci vyčistili okolie útulne od odpadkov.
