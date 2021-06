Dobrovoľníci už vysadili na Slovensku takmer 30.000 stromov

Banská Bystrica 29. júna (TASR) - Dobrovoľníci v uplynulom období vysadili v rôznych kútoch Slovenska takmer 30.000 stromov. Do zlepšenia biodiverzity lesov sa zapojili v rámci projektu Milión stromov pre Slovensko. Informovala o tom v utorok TASR hovorkyňa štátneho podniku Lesy SR Marína Debnárová.



Výsadbu realizovali dobrovoľníci na pôde viacerých odštepných závodov (OZ) Lesov SR. Udržateľnosť projektu je minimálne do času, kým nebude takýmto spôsobom vysadený miliónty strom. Myšlienka takto bude žiť kontinuálne niekoľko rokov, pripomenula Debnárová.



"Tento projekt nám ukázal, že skĺbiť predstavy dobrovoľníkov s realizáciou samotnej výsadby je niekedy ťažšie, ale sme radi, že sme verejnosti mohli ukázať, ako skutočne náročná je práca v lese a pre les," skonštatovala koordinátorka výsadieb Anna Sliacka.



"Prvá dobrovoľnícka výsadba sa uskutočnila ešte začiatkom mája na pôde Odštepného závodu (OZ) Považská Bystrica nad obcou Petrovice, na lesnej správe (LS) Považská Bystrica Lesy SR zorganizovali aj druhú výsadbu. Dve výsadby sa konali aj v rámci OZ Slovenská Ľupča," priblížila Debnárová.



V Moštenici v doline Uhliarska sa k prirodzenému zmladeniu buka, javora a jaseňa podľa nej dopĺňal smrek a smrekovec. Zamestnanci LS Čierny Váh pripravili pre dobrovoľníkov až štyri výsadby, v rámci ktorých sa vysadilo 7100 sadeníc v lokalitách Dikula, Chmelienec, Kráľova Javorinka a Jedlinky. Vysadil sa smrek, jedľa, smrekovec, borovica, buk a javor horský. "Dobrovoľníci sadili mladé stromy aj v rámci OZ Prievidza, OZ Námestovo a zatiaľ posledná výsadba sa na začiatku júna uskutočnila na Horehroní, konkrétne na LS Beňuš," doplnila hovorkyňa štátneho podniku.



Celkovo dobrovoľníci vysadili 29.365 stromčekov. Lesy SR majú každoročne svoj plán výsadby, vlani to bolo 16 miliónov kusov sadeníc. Projekt Milión stromov pre Slovensko zapadá do rámca plánovaného objemu výsadby, dodala Debnárová.



Hlavnou myšlienkou projektu Milión stromov pre Slovensko je podpora biodiverzity, obnova lesov a zvyšovanie ekologickej stability lesa v spolupráci s verejnosťou. Partnermi projektu sú Lesy SR, občianske združenie Moje Slovensko a PEFC Slovensko.



Verejnosť sa do výsadieb môže zapojiť aj na jeseň, registrovať sa bude môcť na stránke www.mojles.sk. Výsadby sa začnú realizovať v polovici septembra.