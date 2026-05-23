< sekcia Regióny
Dobrovoľníci v Dolnom Kubíne pomáhajú ľuďom výťažkom z burzy oblečenia
Výťažok z dobročinných búrz oblečenia a vecí pod názvom Staré veci nie sú odveci, ktoré OZ organizuje niekoľkokrát do roka, putuje na vopred stanovený účel.
Autor TASR
Dolný Kubín 23. mája (TASR) - Dobrovoľníci v Dolnom Kubíne pomáhajú prostredníctvom výťažkov z dobročinných búrz zdravotne znevýhodneným ľuďom, zdravotníckym zariadeniam či sociálne slabším obyvateľom. Občianske združenie (OZ) Vidíme srdcom organizuje za pomoci dobrovoľníkov aj charitatívne aktivity pre deti, rodiny a jednotlivcov v núdzi. TASR o tom informovala zakladateľka združenia Gabriela Matkulčíková.
Výťažok z dobročinných búrz oblečenia a vecí pod názvom Staré veci nie sú odveci, ktoré OZ organizuje niekoľkokrát do roka, putuje na vopred stanovený účel. „Dobrovoľný bazár organizujeme hlavne pri mimoriadnych situáciách, keď je niekto v núdzi alebo má zlý zdravotný stav a potrebuje peniaze napríklad na rehabilitácie. Podporili sme tiež základnú školu, kde si mohli nakúpiť pomôcky či ošetrovateľskú starostlivosť pri kúpe polohovacej postele,“ spresnila Matkulčíková.
Verejnosť nosí na burzu oblečenie, elektroniku, športové a školské potreby, hygienické potreby, knihy, hračky aj kočiare. „Sú to tony oblečenia a ďalších vecí, ktoré sa týmto spôsobom podarí zachrániť. Nepredané darované veci po skončení burzy posúvame ďalej na charitatívne účely do Kláštora pod Znievom, Rožňavy a na východné Slovensko,“ doplnila.
Financie z každej predvianočnej burzy vecí sú určené pre Dolnooravskú nemocnicu s poliklinikou. „Vždy si vyberieme jedno oddelenie a tie peniažky im darujeme, pretože sme radi, že máme v Dolnom Kubíne nemocnicu,“ spresnila zástupkyňa združenia s tým, že už pomohli chirurgickému, neurologickému, detskému oddeleniu a ďalším.
Cieľom združenia je, aby každé dieťa, ale aj dospelý, dostali na Vianoce darček. Počas vianočných sviatkov preto zabezpečujú darčeky bezdomovcom a takisto aj rodinám. „Deti musia nakresliť viac darčekov, čo by chceli a my sa snažíme aspoň jeden z toho pre nich zabezpečiť,“ podotkli zo združenia. Posledné dva roky organizovalo OZ za pomoci hasičov a mestských policajtov aj vianočný večierok s občerstvením, tvorivými dielňami, maľovaním a súťažmi, v rámci ktorého si každé dieťa mohlo tieto darčeky rozbaliť.
„Snažíme sa pomáhať vo všetkých smeroch, aby sa ľudia mali lepšie. Teší ma, že niektorým rodinám sme už pomohli natoľko, že ďalej už našu pomoc nepotrebujú. Pomohli sme im naštartovať, trošku zlepšiť ten ich život a už fungujú samostatne,“ uzavrela Matkulčíková.
Výťažok z dobročinných búrz oblečenia a vecí pod názvom Staré veci nie sú odveci, ktoré OZ organizuje niekoľkokrát do roka, putuje na vopred stanovený účel. „Dobrovoľný bazár organizujeme hlavne pri mimoriadnych situáciách, keď je niekto v núdzi alebo má zlý zdravotný stav a potrebuje peniaze napríklad na rehabilitácie. Podporili sme tiež základnú školu, kde si mohli nakúpiť pomôcky či ošetrovateľskú starostlivosť pri kúpe polohovacej postele,“ spresnila Matkulčíková.
Verejnosť nosí na burzu oblečenie, elektroniku, športové a školské potreby, hygienické potreby, knihy, hračky aj kočiare. „Sú to tony oblečenia a ďalších vecí, ktoré sa týmto spôsobom podarí zachrániť. Nepredané darované veci po skončení burzy posúvame ďalej na charitatívne účely do Kláštora pod Znievom, Rožňavy a na východné Slovensko,“ doplnila.
Financie z každej predvianočnej burzy vecí sú určené pre Dolnooravskú nemocnicu s poliklinikou. „Vždy si vyberieme jedno oddelenie a tie peniažky im darujeme, pretože sme radi, že máme v Dolnom Kubíne nemocnicu,“ spresnila zástupkyňa združenia s tým, že už pomohli chirurgickému, neurologickému, detskému oddeleniu a ďalším.
Cieľom združenia je, aby každé dieťa, ale aj dospelý, dostali na Vianoce darček. Počas vianočných sviatkov preto zabezpečujú darčeky bezdomovcom a takisto aj rodinám. „Deti musia nakresliť viac darčekov, čo by chceli a my sa snažíme aspoň jeden z toho pre nich zabezpečiť,“ podotkli zo združenia. Posledné dva roky organizovalo OZ za pomoci hasičov a mestských policajtov aj vianočný večierok s občerstvením, tvorivými dielňami, maľovaním a súťažmi, v rámci ktorého si každé dieťa mohlo tieto darčeky rozbaliť.
„Snažíme sa pomáhať vo všetkých smeroch, aby sa ľudia mali lepšie. Teší ma, že niektorým rodinám sme už pomohli natoľko, že ďalej už našu pomoc nepotrebujú. Pomohli sme im naštartovať, trošku zlepšiť ten ich život a už fungujú samostatne,“ uzavrela Matkulčíková.