Dobrovoľníci v Krízovom centre v Košickej Novej Vsi pomáhajú s učivom
Autor TASR
Košice 22. marca (TASR) - Dobrovoľníci v Krízovom centre pre matky s deťmi v Košickej Novej Vsi pomáhajú deťom so školskými povinnosťami. Doučovanie a mentoring však deťom vyrastajúcim v prostredí plnom zmien a neistoty neprináša len lepší prospech, ale aj pocit prijatia, sebadôveru či radosť z vlastného pokroku. Ako pre TASR uviedla Silvia Hrabčáková z Arcidiecéznej charity Košice (ACHK), mnohé z nich prvýkrát zažívajú, že im niekto venuje plnú pozornosť.
Krízové centrum je v súčasnosti domovom približne pre 120 ľudí, z toho 70 detí a tínedžerov. Do sprevádzania je aktuálne zapojených 30 dobrovoľníkov - mentorov, ktorí sa individuálne venujú deťom, ktorých rodičia prejavili záujem. Pomoc zahŕňa podporu pri plnení si školských povinností aj doučovanie vo vybraných predmetoch.
„Dobrovoľníci dostanú metodické pokyny a zoznámia sa s mamičkami. Samozrejme si musia sadnúť aj s deťmi. Netlačia na ne, pretože je dôležité, aby vôbec chceli prísť na to doučovanie,“ povedala pre TASR koordinátorka dobrovoľníkov, sestra Ulrika. Ako pripomenula, deti v krízovom centre často nemajú v rámci svojej rodiny vzory, ktoré by im pomáhali pri učení sa. Aktivity s dobrovoľníkmi im tiež pomáhajú formovať pohľad na život a na budúcnosť.
Mentormi sú študenti či dospelí. Doučovať deti v rámci dobrovoľníctva sa rozhodla aj dôchodkyňa Mária Vattaiová. „Nemám inú náplň práce, tak som sa rozhodla, že budem svoj čas venovať tým, ktorí to potrebujú,“ povedala pre TASR. Podľa vlastných slov pri doučovaní spozorovala, že deťom chýbajú dobré návyky, neovládajú základné pojmy a je pre ne mimoriadne dôležité budovanie vzťahov. „Vytvárajú si so mnou osobný vzťah. Potrebujú niekoho, kto sa im výlučne venuje a kto im venuje svoju pozornosť. Úplne prvé dievčatko, ktoré som doučovala, mi napísalo krásny pozdrav, že ma má rado, a že rado chodí na doučovanie,“ priblížila.
Dobrovoľníctvo napĺňa aj 26-ročnú Michaelu Bujňákovú, ktorá chcela robiť niečo zmysluplné. „Ak niekto premýšľa, či ísť do dobrovoľníctva, tak to určite odporúčam a povzbudzujem k tomu. Je to skvelé, som za to vďačná,“ povedala.
V súčasnosti doučuje prváčku základnej školy, za ktorou chodí do centra raz týždenne na dve až tri hodiny. „S rodičmi konzultujeme, čo jej veľmi nejde. Najprv si začneme robiť úlohy, a keď je unavená, striedame to hrou. A veľa sa rozprávame. Čím dlhšie chodím, tým je otvorenejšia, istejšia a aj úlohy robí s väčšou chuťou,“ povedala s tým, že je dôležitá pravidelnosť, a aby bol dobrovoľník zodpovedný. „Tie deti zažili aj ťažké veci. Ak človek nedodržuje svoje slovo, vnímajú to citlivo,“ dodala.
Spokojnosť vnímajú aj rodičia. Ako pre TASR povedala jedna z mamičiek Nikola Balogová, deti sa už doučovania nevedia dočkať. Zlepšenie ich prospechu ju teší. Za prínos považuje aj to, že kým sú deti na doučovaní, môže sa plne venovať ďalšiemu.
ACHK eviduje pozitívnu väzbu aj zo škôl. „Niektoré deti rómskeho pôvodu sú vyčleňované zo školského kolektívu. Takýto mentoring im pomáha zlepšiť sa v komunikácii, čo prispieva k ich socializácii,“ doplnila Hrabčáková. Doučovanie a mentoring detí podľa jej slov zároveň prispieva aj k edukácii rodičov.
