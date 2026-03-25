Dobrovoľníci v L. Mikuláši vyčistia Háj pred spomienkovými oslavami
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 25. marca (TASR) - Viac ako 200 dobrovoľníkov v Liptovskom Mikuláši sa aj tento rok zapojí do jarnej akcie Upracme si Háj. Pred blížiacimi sa oslavami oslobodenia mesta spoločne v piatok (27. 3.) vyčistia obľúbenú lokalitu nad mestom, ktorej súčasťou je najväčší vojnový cintorín československých vojakov na území bývalého Československa. Cintorín je miestom posledného odpočinku 1369 padlých nielen v bojoch o Liptovský Mikuláš v roku 1945, ale aj v okresoch Dolný Kubín a Ružomberok. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová.
„Teší ma, že množstvo vyzbieraného odpadu každoročne klesá. Tento rok sme preto zmenili niektoré trasy, po ktorých dobrovoľníci pôjdu. Je to dôkaz, že ľuďom záleží na prostredí, v ktorom žijú, a že spoločným úsilím dokážeme meniť veci k lepšiemu,“ uviedol liptovskomikulášsky primátor Ján Blcháč.
Samospráva zabezpečí pre dobrovoľníkov autobusovú dopravu. Odchod je o 8.45 h zo zastávky pri mestskom úrade na Štúrovej ulici so zastávkami na Rachmaninovom námestí a v Okoličnom. Návrat z Hája je plánovaný približne o 12.00 h. Účastníci dostanú pracovné rukavice, hrable, vrecia na odpad aj drobné občerstvenie.
Do upratovania sa pravidelne zapájajú žiaci všetkých mestských základných škôl, členovia klubov seniorov aj široká verejnosť. „Dobrovoľníci sa rozdelia do viacerých skupín a vyrazia po rôznych trasách. Z oblasti železničného priecestia sa vydajú smerom po trase Petry Vlhovej a po lúke pozdĺž okraja lesa, pričom obe skupiny skončia na spodnom parkovisku. Ďalšia skupina uprace úsek Cesty SNP od priecestia až po horné parkovisko,“ priblížila Nemcová s tým, že upratovať sa bude aj z Podbrezín - po lyžiarskej zjazdovke smerom na Háj, na hornom aj dolnom parkovisku a v areáli vojnového cintorína.
Upratovacia akcia sa tento rok prepája aj s Envirodňom, ktorý v rovnaký deň organizuje Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Liptov na brehoch Liptovskej Mary, do čistenia ktorej sa zapojí približne 150 dobrovoľníkov. Spoločným cieľom oboch aktivít je prispieť k čistejšiemu a krajšiemu prostrediu v celom regióne.
