V Nitrianskom kraji obnovujú parky a vytvárajú oddychové zóny

Nitra 7. júna (TASR) - Takmer 500 dobrovoľníkov sa v Nitrianskom kraji zapojilo do najväčšieho firemného dobrovoľníckeho podujatia Naše Mesto, aby pomohli zlepšiť prostredie, v ktorom žijú. Obnovujú parky, vytvárajú nové oddychové zóny, upravujú športové plochy, podieľajú sa na záchrane historických pamiatok.



"Firmy na jeden deň zapožičali svojich ľudí v prospech verejnosti. Väčšina aktivít sa uskutoční v piatok, niektoré sa však pre zlé počasie presunuli na 14. júna," informoval Michal Kišša, výkonný riaditeľ Nadácie Pontis, ktorá podujatie organizuje.



Do 18. ročníka najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva v strednej Európe sa zapojilo 9600 dobrovoľníkov v 42 mestách a obciach po celom Slovensku. Podujatie prepája firmy s občianskymi organizáciami, školami či miestnymi inštitúciami. V Nitrianskom kraji sa k mestu Nitra pridali aj dobrovoľníci v Leviciach, Topoľčanoch, Šuranoch a Šali.



Centrum pre rodinu v Nitre privítalo dobrovoľnícku pomoc pri príprave podujatia s názvom Deň rodiny. Materská škola Ľudovíta Okánika dostane nový šat, dobrovoľníci tam pomocou terasových dosiek zmenia múrik na lavičku na sedenie, premaľujú labyrinty a upravia kríky v celom areáli. Skrášlia aj park pri Alzheimercentre Borinka a vysadia kvetinové záhony.



Dobrovoľníci sa zapoja aj do archeologického výskumu na hrade Hrušov a vyčistia areál Zoborského kláštora, ktorý je najstarším benediktínskym kláštorom v juhovýchodnej Európe. V Botanickej záhrade Slovenskej poľnohospodárskej univerzity pomôžu pri skleníkoch a pri príprave vzdelávacieho podujatia Medokvet.