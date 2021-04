Dobrovoľníci v Nitre vyniesli zo zoborských lesov dve tony odpadkov

Nitra 14. apríla (TASR) – Dobrovoľníci a ochrancovia prírody vyniesli aj tento rok zo zoborských lesov množstvo odpadkov. V poradí 12. ročník Jarného čistenia Zobora zorganizoval Nitriansky horský spolok v spolupráci s mestom Nitra, Správou Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a Strážou prírody Ponitrie.



Ako informoval Nitriansky horský spolok, tento rok sa podarilo odstrániť z turistických chodníkov i lesného porastu dve tony odpadu. „Spolu za 12 ročníkov je to už 32 ton. To je až šialené množstvo, ak si predstavíme, že by tento odpad bol stále v prírode,“ skonštatovali organizátori.



Tento ročník podujatia prebiehal pre pandémiu vo zvláštnom režime. Namiesto jednodňovej hromadnej akcie sa čistenie Zobora rozložilo na štyri dni. „Zbieranie odpadu prebiehalo individuálne v rodinných bublinách,“ vysvetlili organizátori.