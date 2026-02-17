< sekcia Regióny
Dobrovoľníci v Podhorodi ošetrili 40 starých jabloní
Pri práci využívali citlivé postupy rezu, aby minimalizovali riziko poškodenia stromov a podporili ich vitalitu.
Autor TASR
Podhoroď 17. februára (TASR) - V obci Podhoroď v okrese Sobrance dobrovoľníci zachraňovali starý obecný sad. Ako informovali z občianskeho združenia Fándlyho záhrada, 15 dobrovoľníkov spoločne ošetrilo 40 dospelých jabloní. Prácam venovali približne 220 hodín.
Počas uplynulého víkendu (13. - 15. februára) sa v obci uskutočnila ovocinárska brigáda s názvom Konárový krúžok, ktorú organizačne zastrešili občianske združenia Sady Vihorlatu a Fándlyho záhrada. Cieľom bola stabilizácia korún starších stromov, ktoré dlhodobo rástli bez odbornej starostlivosti. „Cieľom víkendového podujatia bola stabilizácia korún starých stromov, ktoré roky rástli bez odborného zásahu. Skupina šiestich skúsených rezačov a siedmich pomocníkov sa zamerala na odstránenie poškodených častí a presvetlenie korún, čo stromom predĺži život a zabezpečí kvalitnejšiu úrodu,“ uviedol predseda o. z. Fándlyho záhrada David Fendrich.
Pri práci využívali citlivé postupy rezu, aby minimalizovali riziko poškodenia stromov a podporili ich vitalitu. Obecný sad v Podhorodi tak podľa organizátorov zostáva významnou súčasťou miestneho prírodného dedičstva. „Konárový krúžok nie je len o práci s pílkou. Je to iniciatíva, ktorá prepája odbornú starostlivosť o ovocné stromy s budovaním komunity. Naším cieľom je ukázať, že staré sady nie sú prežitkom, ale hodnotným krajinotvorným prvkom, ktorý si zaslúži našu pozornosť,“ uvádza Juraj Senič z o. z. Sady Vihorlatu.
Podujatie ukončili školením o reze ovocných stromov pre verejnosť. Bezplatného kurzu sa zúčastnilo 25 ľudí z okolia, ktorí sa mohli oboznámiť so zásadami správnej starostlivosti o staré ovocné stromy.
Konárový krúžok plánuje pokračovať v osvetovej aj praktickej činnosti aj v ďalších lokalitách Slovenska, kde chce pomáhať pri záchrane genofondu tradičných odrôd.
Počas uplynulého víkendu (13. - 15. februára) sa v obci uskutočnila ovocinárska brigáda s názvom Konárový krúžok, ktorú organizačne zastrešili občianske združenia Sady Vihorlatu a Fándlyho záhrada. Cieľom bola stabilizácia korún starších stromov, ktoré dlhodobo rástli bez odbornej starostlivosti. „Cieľom víkendového podujatia bola stabilizácia korún starých stromov, ktoré roky rástli bez odborného zásahu. Skupina šiestich skúsených rezačov a siedmich pomocníkov sa zamerala na odstránenie poškodených častí a presvetlenie korún, čo stromom predĺži život a zabezpečí kvalitnejšiu úrodu,“ uviedol predseda o. z. Fándlyho záhrada David Fendrich.
Pri práci využívali citlivé postupy rezu, aby minimalizovali riziko poškodenia stromov a podporili ich vitalitu. Obecný sad v Podhorodi tak podľa organizátorov zostáva významnou súčasťou miestneho prírodného dedičstva. „Konárový krúžok nie je len o práci s pílkou. Je to iniciatíva, ktorá prepája odbornú starostlivosť o ovocné stromy s budovaním komunity. Naším cieľom je ukázať, že staré sady nie sú prežitkom, ale hodnotným krajinotvorným prvkom, ktorý si zaslúži našu pozornosť,“ uvádza Juraj Senič z o. z. Sady Vihorlatu.
Podujatie ukončili školením o reze ovocných stromov pre verejnosť. Bezplatného kurzu sa zúčastnilo 25 ľudí z okolia, ktorí sa mohli oboznámiť so zásadami správnej starostlivosti o staré ovocné stromy.
Konárový krúžok plánuje pokračovať v osvetovej aj praktickej činnosti aj v ďalších lokalitách Slovenska, kde chce pomáhať pri záchrane genofondu tradičných odrôd.