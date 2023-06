Dobrovoľníci v Prešove vyzbierali vyše 100 vriec odpadu

Prešov 22. júna (TASR) - Dobrovoľníci v Prešove vyzbierali v rámci šiesteho ročníka Festivalu priateľstva a dobrovoľníckej činnosti Milujem svoje mesto vyše 100 vriec odpadu. Mesto aj organizátori na spoločnom stretnutí v uplynulých dňoch sumarizovali priebeh festivalu a odovzdali ďakovné listy organizáciám aj jednotlivcom, ktorí sa do projektu zapojili. TASR o tom informovala tlačová referentka mestského úradu Lenka Šitárová.



Ako povedala, v tomto roku bol festival rekordný. Zapojilo sa doň 3518 dobrovoľníkov z 12 stredných škôl, 11 základných škôl, dvoch materských škôl a šiestich ďalších organizácií. Dobrovoľníci sa zapojili do zbierania odpadkov, zametania chodníkov, čistenia objektov na verejných priestranstvách či vysádzania kvetov.



"Počas dvanástich dní trvania festivalu, 22. až 27. mája 2023 a 29. mája až 3. júna 2023 sa podarilo vyčistiť vybrané lokality v jednotlivých mestských častiach. Počas festivalu bola v areáli MŠ Čapajevova vysadená aj pamätná lipa," uviedla Šitárová.



Dobrovoľníci odpracovali celkovo približne 12.300 hodín, pričom vyčíslená cena ich práce predstavovala približne 49.000 eur. Na priebeh prác dohliadalo viac ako 20 koordinátorov. Spolu sa podarilo vyzbierať až 109 plných 120-litrových vriec s odpadom.



"Vďaka vám je teraz naše mesto opäť o čosi krajšie a spoločne ho môžeme posúvať ďalej. Veľmi si to vážim a všetkým vám, aj organizátorom, patrí moja obrovská vďaka," uviedol v príhovore k zapojeným primátor mesta Prešov František Oľha, ktorý im spolu s organizátorom Gabrielom Paľom z platformy Kresťania v Prešove odovzdal ďakovné listy.



Festival dobrovoľníctva ´Milujem svoje mesto´ sa v Prešove organizuje pravidelne od roku 2017, s výnimkou pandemického roka 2020. Organizátorom dobrovoľníckej akcie je Platforma - Kresťania v Prešove v spolupráci s mestom Prešov a spoločnosťou Technické služby mesta Prešov, a. s.