Dobrovoľníci v sobotu čistia okolie rieky Slatina v Slatinke
Odpad v rieke podľa Paulíkovej nie je len estetický, ale aj environmentálny problém.
Autor TASR
Slatinka 28. marca (TASR) - Záujemcovia, ktorým záleží na životnom prostredí, čistia v sobotu okolie rieky Slatina v Slatinke vo Zvolenskom okrese. Cieľom je vyčistiť jej brehy od plastov a ďalšieho odpadu. TASR o tom informovala Martina Paulíková zo Združenia Slatinka.
Spresnila, že dobrovoľníci čistia úsek rieky, ktorý má približne štyri kilometre. Podľa nej prišlo približne 50 ľudí, k dispozícii majú vrecia, rukavice a hygienické pomôcky. „Zbierajú naplavený odpad, ktorý ostal po vyšších hladinách vody. Do vriec berú to, čo vidia a nosia ich do kontajnera,“ objasnila s tým, že prišli noví ľudia i tí, ktorí chodia na podobné akcie pravidelne. Pripojili sa aj rodiny s deťmi, zahraniční dobrovoľníci a psy.
Ako uviedla, výhodou jarného čistenia brehov je, že odpad najlepšie vidieť. Podľa nej počas podobných podujatí v minulých rokoch našli rôzne kusy plastových predmetov, fliaš i vrecúšok. „Raz to bol dokonca televízor. Pred mesiacom, keď sme čistili rieku Slatinu vo Zvolenskej Slatine, našli sme celú práčku,“ zhrnula. Dobrovoľníci z brehov v minulosti vyhadzovali aj hračky a stoličky, Doplnila, že čo nemuselo byť k rieke cielene vyhodené. Veľakrát nachádzajú aj topánky a ďalšie veci, ktoré mohlo k vode splaviť z iného miesta.
Odpad v rieke podľa Paulíkovej nie je len estetický, ale aj environmentálny problém. „Keď sú to nebezpečné veci ako žiarivky, farby alebo zvyšky olejov, môže to znečistiť vodu a tá ďalej roznesie znečisťujúce látky,“ vysvetlila. Poháre a fľaše zas môžu byť pascou pre vodné živočíchy. Potvrdila, že problémom sú aj kusy plastov, ktoré sa rozširujú pod vplyvom mrazu, teploty, slnka. Následne sa dostanú do tiel rýb a ďalších organizmov.
Dodala, že s dobrovoľníkmi čistia rieky približne 20 rokov. „Viditeľné je, že zálohujeme plechovky a fľaše. To bolo v podstate hneď po prvom roku cítiť, že z toho veľmi ubudlo. Stále však nachádzame staré fľaše, ktoré sa predtým dostali do prostredia,“ zhodnotila.
