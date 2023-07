Dobrovoľníci v Štúrove vyčistia breh Dunaja počas spoločného ploggingu

Štúrovo 28. júla (TASR) - Mimovládna organizácia Slovak Eco Quality v spolupráci so slovenskou mládežníckou skupinou Green Youth Changemakers a službukonajúcou strážkyňou štúrovského Mosta Márie Valérie Fu Yu zorganizovali spoločný plogging Zelený most. Určený je všetkým ľuďom, ktorým nie je ľahostajná ochrana životného prostredia, informovali organizátori. Podujatie sa uskutoční 29. júla.



Záujemcovia sa stretnú pred domom strážcu mosta, odkiaľ sa presunú do neďalekého lužného lesa, nachádzajúceho sa na ľavom brehu Dunaja a vyčistia breh Dunaja.



Spoločný plogging - beh/chôdza v prírode, ktorý je spojený so zbieraním voľne pohodených odpadkov, bude mať v Štúrove premiéru. Mestská samospráva túto aktivitu podporuje, preto na vlastné náklady zabezpečí odvoz a zneškodnenie pozbieraného odpadu.