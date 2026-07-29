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Dobrovoľníci v Mlynickej doline postavili mostík a opravili chodník
Vedúci oddelenia starostlivosti o turistickú infraštruktúru Správy TANAP-u Ľubomír Plučinský spoluprácu ocenil.
Autor TASR
Vysoké Tatry 29. júla (TASR) - Dobrovoľníci postavili mostík a opravili chodník v Mlynickej doline vo Vysokých Tatrách. Patrik Pajta z turistického klubu Hikemates informoval, že išlo o rozpadnutý mostík na žlto značenom chodníku vedúcom k vodopádu Skok. Dvadsaťpäť dobrovoľníkov spolu so zamestnancami Správy Tatranského národného parku (TANAP) prerezalo aj kosodrevinu v úseku od Štrbského plesa a postavili výdrevu na dvoch kritických úsekoch trasy.
„Chodník vedúci k vodopádu Skok patrí medzi najobľúbenejšie turistické trasy, túto lokalitu sme vybrali po dohode so zástupcami TANAP-u. Počas dvoch dní sme spoločne s dobrovoľníkmi postavili nový mostík a spravili drevenú výdrevu v dvoch najkritickejších úsekoch. Pohyb po chodníku bude najmä pre rodiny s menšími deťmi bezpečnejší,“ vysvetlil Pajta. V tomto prípade išlo o tretiu tohtoročnú brigádu v rámci projektu Hore dobre.
Vedúci oddelenia starostlivosti o turistickú infraštruktúru Správy TANAP-u Ľubomír Plučinský spoluprácu ocenil a vďaka zrealizovaným úpravám sa podľa neho výrazne zlepší komfort aj bezpečnosť pohybu návštevníkov na turistickom chodníku v Mlynickej doline. „Aj tento konkrétny príklad spoločných aktivít pri starostlivosti o turistickú infraštruktúru je dôkazom toho, že spolupráca dobrovoľníkov a správy národného parku má zmysel,“ skonštatoval Plučinský.
Pajta dodáva, že od začiatku roka sa vďaka projektu Hore dobre podarilo postaviť nový mostík na Jahodnej vo Volovských vrchoch a obnoviť rozpadnutý 16-metrový most na Tatranskej magistrále pod Bystrou v Západných Tatrách. Po úspešnej brigáde v Mlynickej doline bude projekt pokračovať aj na jeseň. Ďalšia brigáda bude na Železnej studničke v Malých Karpatoch.
„Chodník vedúci k vodopádu Skok patrí medzi najobľúbenejšie turistické trasy, túto lokalitu sme vybrali po dohode so zástupcami TANAP-u. Počas dvoch dní sme spoločne s dobrovoľníkmi postavili nový mostík a spravili drevenú výdrevu v dvoch najkritickejších úsekoch. Pohyb po chodníku bude najmä pre rodiny s menšími deťmi bezpečnejší,“ vysvetlil Pajta. V tomto prípade išlo o tretiu tohtoročnú brigádu v rámci projektu Hore dobre.
Vedúci oddelenia starostlivosti o turistickú infraštruktúru Správy TANAP-u Ľubomír Plučinský spoluprácu ocenil a vďaka zrealizovaným úpravám sa podľa neho výrazne zlepší komfort aj bezpečnosť pohybu návštevníkov na turistickom chodníku v Mlynickej doline. „Aj tento konkrétny príklad spoločných aktivít pri starostlivosti o turistickú infraštruktúru je dôkazom toho, že spolupráca dobrovoľníkov a správy národného parku má zmysel,“ skonštatoval Plučinský.
Pajta dodáva, že od začiatku roka sa vďaka projektu Hore dobre podarilo postaviť nový mostík na Jahodnej vo Volovských vrchoch a obnoviť rozpadnutý 16-metrový most na Tatranskej magistrále pod Bystrou v Západných Tatrách. Po úspešnej brigáde v Mlynickej doline bude projekt pokračovať aj na jeseň. Ďalšia brigáda bude na Železnej studničke v Malých Karpatoch.