< sekcia Regióny
Dobrovoľníci v Trnavskom kraji odpracovali vyše 3300 hodín
Podľa prepočtov predstavuje ich činnosť ekonomickú hodnotu takmer 22.000 eur.
Autor TASR
Trnava 26. mája (TASR) - Do 18. ročníka celoslovenskej kampane Týždeň dobrovoľníctva sa v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) zapojilo 1000 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí spolu venovali viac ako 3300 hodín pomoci komunitám a neziskovým organizáciám. Podľa prepočtov predstavuje ich činnosť ekonomickú hodnotu takmer 22.000 eur. TASR o tom informovala koordinátorka Týždňa dobrovoľníctva 2026 pre Trnavský kraj Katarína Boháčková.
Dobrovoľnícke aktivity boli zamerané najmä na manuálnu pomoc pri úprave a skrášľovaní verejných priestorov, čistení exteriérov, činnostiach v komunitných zariadeniach aj na aktivity zamerané na medzigeneračné stretávanie a trávenie času so seniormi.
Najväčšia aktivita sa uskutočnila v Piešťanoch, kde 217 študentov gymnázia pomáhalo pri čistení a skrášľovaní mesta. V Senica sa do aktivít zapojili všetky štyri stredné školy, ktoré upratovali školské areály alebo pomáhali v iných organizáciách. V Horných Orešanoch sa do dobrovoľníckych aktivít zapojila aj základná škola s materskou školou.
Pozitívne sa podľa organizátorov ukázala aj účasť firiem, ktorých zamestnanci sa zapájali najmä do manuálnych prác v prospech neziskových organizácií. V Hlohovci sa dobrovoľníkom podarilo čiastočne vyčistiť aj zámocké skleníky z 18. storočia.
Celoslovenskú kampaň organizuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s krajskými dobrovoľníckymi centrami. Na Slovensku sa do tohtoročného ročníka zapojilo 9450 dobrovoľníkov, ktorí odpracovali spolu 24.267 hodín.
Dobrovoľnícke aktivity boli zamerané najmä na manuálnu pomoc pri úprave a skrášľovaní verejných priestorov, čistení exteriérov, činnostiach v komunitných zariadeniach aj na aktivity zamerané na medzigeneračné stretávanie a trávenie času so seniormi.
Najväčšia aktivita sa uskutočnila v Piešťanoch, kde 217 študentov gymnázia pomáhalo pri čistení a skrášľovaní mesta. V Senica sa do aktivít zapojili všetky štyri stredné školy, ktoré upratovali školské areály alebo pomáhali v iných organizáciách. V Horných Orešanoch sa do dobrovoľníckych aktivít zapojila aj základná škola s materskou školou.
Pozitívne sa podľa organizátorov ukázala aj účasť firiem, ktorých zamestnanci sa zapájali najmä do manuálnych prác v prospech neziskových organizácií. V Hlohovci sa dobrovoľníkom podarilo čiastočne vyčistiť aj zámocké skleníky z 18. storočia.
Celoslovenskú kampaň organizuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s krajskými dobrovoľníckymi centrami. Na Slovensku sa do tohtoročného ročníka zapojilo 9450 dobrovoľníkov, ktorí odpracovali spolu 24.267 hodín.