Dobrovoľníci vo svidníckej nemocnici pacientom posielajú pohľadnice

Svidník 2. mája (TASR) – Dobrovoľníkov centra Krajší deň nezastavil ani nový koronavírus a s pacientmi svidníckej nemocnice sa spájajú cez videohovor a posielajú im pohľadnice. TASR o tom informovala Jana Fedáková, komunikačná špecialistka siete Svet zdravia.



„Počas štandardných podmienok, keď ešte svet nezasiahla pandémia nového koronavírusu, dobrovoľníci prichádzali k lôžkam pacientov geriatrického, doliečovacieho a pediatrického oddelenia. Svojou prítomnosťou a pozornosťou sa snažili spríjemniť im hospitalizáciu, pomôcť nemyslieť chvíľu na chorobu, a tak nepriamo prispieť k zefektívneniu liečby. Aby sme však ochránili pacientov i personál, pre pandémiu sme museli zakázať návštevy, a teda aj dočasne pozastaviť činnosť dobrovoľníkov v našej nemocnici,“ vysvetľuje sociálna pracovníčka a koordinátorka dobrovoľníckeho projektu Krajší deň vo svidníckej nemocnici Ivana Vojtašeková.



Hovorí, že dobrovoľníci preto hľadali spôsoby, ako by mohli byť naďalej v kontakte s pacientmi, ktorí to najviac potrebujú a sú osamelí. Telekomunikačný operátor nedávno zapožičal svidníckej nemocnici tablet spolu s možnosťou neobmedzeného dátovania, ktorý využívajú pacienti na komunikáciu s rodinou počas tohto obdobia. „Takto sa rozhodli s pacientmi, ktorí budú mať záujem, komunikovať aj naši dobrovoľníci. Sami s touto iniciatívou prišli, a tak od tohto týždňa vždy krátko cez videohovor pozdravia pacientov a poprajú im skoré uzdravenie,“ dodáva Vojtašeková. Dobrovoľníci zároveň posielajú do nemocnice povzbudzujúce pohľadnice. Prostredníctvom zdravotníkov ich dostávajú pacienti doliečovacieho a geriatrického oddelenia.



Dobrovoľnícke centrum Krajší deň funguje vo svidníckej nemocnici od roku 2018. Momentálne v rámci centra pôsobí 16 aktívnych dobrovoľníkov z radov študentov stredných škôl zo Svidníka a Stropkova. Jeho ambasádorom je spevák Tomáš Bezdeda. Centrum stále prijíma nových členov. Vítaní sú záujemcovia o dobrovoľníctvo vo veku od 17 rokov, ochotní prichádzať k pacientom nemocnice aspoň raz týždenne na dve hodiny. Záujemcovia sa môžu obrátiť priamo na koordinátorku dobrovoľníckeho centra Vojtašekovú.