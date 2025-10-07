< sekcia Regióny
Dobrovoľníci vo Zvolene začínajú s komunitným projektom
Zvolenské občianske združenie Očami prírody spája ľudí, ktorí svojimi aktivitami inšpirujú a prispievajú k ochrane životného prostredia.
Autor TASR
Zvolen 7. októbra (TASR) - Spojiť študentov, miestnu komunitu a obyvateľov sídlisk vo Zvolene, aby spoločne vytvorili prostredie, kde majú svoje miesto ľudia aj živočíchy. To je cieľom aktivity, s ktorou v utorok začínajú dobrovoľníci zo zvolenského občianskeho združenia Očami prírody. TASR o tom informovala jeho zakladateľka Denisa Záchenská.
Ako uviedla, v rámci projektu s názvom Susedia prírody majú v utorok v drevárskej strednej škole vo Zvolene prednášky a diskusie. Naplánovali ich od 8.00 do 12.00 h. Počas nich predstavia problematiku biodiverzity v mestskom prostredí. „Vysvetlíme dôvody, prečo projekt robíme a načrtneme jeho postup,“ objasnila. Zapoja sa do neho aj študenti dizajnu, ktorí vytvoria návrhy zimovísk pre ježkov a drobné cicavce, vtáčích búdok a napájadiel. Všetky návrhy vyhodnotia a najlepší dizajn zhotovia študenti odboru drevárstva.
Podľa Záchenskej bude projekt pokračovať aj v spolupráci s obyvateľmi mesta, ktorých chcú zapojiť ako dobrovoľníkov. „Nielenže nám pomôžu vybrať najlepšie lokality na umiestnenie vyrobených prvkov pre živočíchy, ale budú aj kontrolovať ich stav,“ zdôraznila.
Ako ďalej uviedla, okrem konkrétnej pomoci prírode chcú verejnosti ukázať aj výhody, ktoré biodiverzita prináša. „Od lepšej mikroklímy cez krajšie prostredie až po dobrý pocit z toho, že pomáhame životu okolo nás,“ konštatovala s tým, že to bude s pomocou náučných tabúľ osadených pri jednotlivých vyrobených prvkoch. Projekt financujú z prostriedkov Európskeho zboru solidarity.
Zvolenské občianske združenie Očami prírody spája ľudí, ktorí svojimi aktivitami inšpirujú a prispievajú k ochrane životného prostredia. Snažia sa redukovať tvorbu odpadu, vyhýbajú sa kupovaniu plastov a o svojich činnostiach informujú verejnosť. Pravidelne organizujú verejné akcie, ktoré sa zameriavajú na čistenie prírody. Poukazujú tiež na miesta, kde odpad nemá čo hľadať a prednášajú o témach, ktoré sa týkajú životného prostredia.
