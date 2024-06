Dobrovoľníci vybudovali v Skalnatej doline dva mostíky

Vysoké Tatry 25. júna (TASR) - Dobrovoľníci vybudovali v rámci projektu Hore dobre dva nové turistické mostíky v Skalnatej doline vo Vysokých Tatrách. Nad Tatranskou Lomnicou sa počas uplynulej soboty (22. 6.) stretli tri desiatky nadšencov, aby prispeli k obnove modro značeného turistického chodníka. Informoval o tom jeden z organizátorov akcie Mikuláš Virág z turistického klubu Hikemates.



Mosty pribudli na trase vedúcej od rázcestia Štart, po ktorej sa dá dostať na Malú Svišťovku. "Nové turistické mostíky sú z červeného smreka, celkovo sme použili päť ton dreva, ktoré vyviezol na miesto vrtuľník. Na stavbu dohliadali skúsení tesári, pričom životnosť mostíkov je 15 rokov," priblížil Virág.



Brigády sa zúčastnilo 30 dobrovoľníkov, okrem členov turistického klubu a tesárov aj dobrovoľníci, ktorí prišli pomôcť v rámci voľného času s cieľom zlepšiť stav turistickej infraštruktúry v Tatrách. "Podobnú aktivitu sme rozbehli vlani už v Česku, kde sa stretla s veľkým ohlasom. Verím, že rovnaké to bude aj na Slovensku a že každý, kto zažije takú dobrovoľnícku brigádu, si odnesie nielen dobrý pocit, ale aj väčšiu úctu k prírode," podotkol zakladateľ spoločnosti na výrobu sladených nápojov Jannis Samaras.



Lokalitu vybrali po konzultácii so zástupcami Správy Tatranského národného parku a výstavba tak bola v súlade s ochranou prírody a potrebami turistov. Brigáda bola podľa Virága tentoraz náročnejšia, väčší z mostíkov má až 12 metrov, dobrovoľníkov však neodradilo ani zlé počasie a dážď. "Vďaka novým mostíkom bude pohyb na horách bezpečnejší pre všetkých milovníkov prírody. Celkovo sme ich postavili už 15 v hodnote viac ako 90.000 eur," dodal Virág.



Tento rok sa podľa neho uskutoční ďalších minimálne päť brigád v rámci projektu Hore dobre. Najbližšie to bude obnova okolia útulne Sláviček v Muránskej Planine. "Akcia bude v stredu 26. a vo štvrtok 27. júna, záujemcovia z radov dobrovoľníkov sa môžu hlásiť na webstránke www.horedobre.sk," uzatvára Virág.



Hikemates je najväčší turistický oddiel na Slovensku s viac ako 2600 členmi. V rámci rozvoja turistickej infraštruktúry postavili okrem spomínaných mostíkov aj tri nové útulne na Ceste hrdinov SNP a opravili chodník vedúci do Sedla Prielom.