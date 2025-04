Dobrovoľníci vyhlásili zbierku na obnovu donžonu hradu Gýmeš

Jelenec 3. apríla (TASR) - Dobrovoľníci z občianskeho združenia Castrum Ghymes vyhlásili zbierku na obnovu donžonu hradu Gýmeš v Jelenci v okrese Nitra. Komplexnou obnovou ho chcú premeniť na funkčné kultúrne centrum hradu s lapidáriom, výstavnými priestormi či miestom na stretávanie sa návštevníkov počas rôznych podujatí. Zároveň by mal slúžiť aj ako vyhliadka, uviedlo združenie.



Neskororománska, viac ako 770-ročná obytná veža (donžon) patrí medzi najvýznamnejšie a najstaršie časti hradu. Svojimi charakteristickými nárožnými piliermi sa podobá na románske pevnosti z Francúzska. Okrem pilierov návštevníka na veži zaujme aj schodisko umiestnené v hrúbke múru, zachované klenbové stropy či neskorogotický vstupný portál. Pôvodne štvorpodlažná veža sa zachovala vo výške necelých troch podlaží.



V súčasnosti je však veža bez zastrešenia, chátra, múry sa postupne rozpadajú, klenby sa prepadávajú. Pôvodnú stavbu i opravené murivo ničí aj vandalizmus.



Obnova veže bude rozdelená do piatich etáp. Počas nich chcú dobrovoľníci okrem realizácie výskumov vo veži na základe fotografických materiálov dostavať tretie podlažie, prekryť ho strechou a osadiť na stavbu napodobeniny historických okien, dverí a podláh z pôvodného materiálu.



Skupina dobrovoľníkov z Castrum Ghymes sa systematickej záchrane národnej kultúrnej pamiatky venuje od svojej registrácie v novembri 2011. Za 14 rokov sa podarilo realizovať práce na 14 z celkového počtu 26 objektov hradného areálu. Práce výrazne prispeli k zachovaniu objektov hradu, ktorý je jednou z najohrozenejších hradných zrúcanín na Slovensku.



Zrúcaniny Gýmešského hradu ležia na strmom kremencovom kopci Dúň. Hrad dal postaviť pravdepodobne v rokoch 1253 až 1270 na mieste starého hradiska Ondrej z rodu Hunt-Poznan. V 15. storočí, za panstva Forgáčovcov, sa začala rozsiahla výstavba, vybudovali sa nové paláce a rozsiahle opevnenie.



Gýmeš bol jedným z mála hradov, kde prebiehali stavebné práce ešte v 18. storočí. Do tohto obdobia sa datuje premena gotického paláca na rodovú kryptu Forgáčovcov s kaplnkou. Až v polovici 19. storočia panstvo hrad definitívne opustilo a začal sa rozpadávať.