Dobrovoľníci vyniesli z TANAP-u stovky kíl odpadu, je ho čoraz menej

Vysoké Tatry 25. septembra (TASR) – Stovky kilogramov odpadu sa podarilo vyzbierať dobrovoľníkom v Tatranskom národnom parku (TANAP-u) počas uplynulej akcie Čisté hory. Konečné číslo však podľa ochranárov ešte porastie, keďže záujem nadšencov pomôcť vyčistiť Tatry od neporiadku nekončí. Uviedol to dlhoročný koordinátor akcie Igor Stavný zo Správy TANAP-u s tým, že 44. ročník sa uskutočnil v rámci iniciatívy envirorezortu.



Ešte v piatok (23. 9.) tri skupiny dobrovoľníkov vyčistili okolie Popradského plesa a symbolický cintorín, ďalší sa zamerali na oblasť Tatranskej Lomnice a jej extravilán. Vo vreciach v tento deň skončilo 213 kilogramov (kg) odpadu. V sobotu (24. 9.) sa 750 účastníkom podarilo vyzbierať ďalších takmer 250 kg odpadkov.



"Na jednej strane nás teší takýto záujem, no na druhej sme rozčarovaní, že sa stále nájde dosť ľudí, ktorí nemajú problém vyhodiť odpad v národnom parku. Problémom už nie sú ani tak turistické chodníky, ale predovšetkým odpočívadlá popri cestách, ako aj intravilány a ich okolie. Svedčí o tom i množstvo odpadu v oblasti Tatranskej Lomnice, vo vreciach tam skončilo 117,7 kg neporiadku," skonštatoval Stavný.



Vo vreciach už tradične končili najmä obaly od potravín, papierové obrúsky, cigaretové ohorky či sklenené fľaše, našli sa však aj rôzne kusy oblečenia, plechovky od farieb, zadné perovanie z auta, šuplík z kovu i detská plastová pištoľ. "V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi výrazne ubudlo plastových fliaš, čo by sa dalo pripísať ich zálohovaniu," doplnil Stavný.



Záujemcovia mali k dispozícii desať nástupných miest od Oravy až po Tatranskú Javorinu. Oblasť od Sivého vrchu po Kamenistú dolinu a Žiarsku dolinu očistili dobrovoľní a profesionálni strážcovia prírody. Ruku k dielu už tradične priložili najmä školy, ktoré v najvyhľadávanejších lokalitách ako Štrbské Pleso, Tatranská Lomnica a Hrebienok tvorili až 80 percent účastníkov. Už teraz je podľa Stavného jasné, že konečná bilancia podujatia sa ešte zvýši. V najbližších dňoch sa chystajú školáci zo Ždiaru po neporiadnych turistoch upratať trasu Monkova dolina – Strednica, horolezci z Nitry chcú pokračovať v čistení okolia Skalnatého plesa.



Akcia Čisté hory sa prvýkrát konala v roku 1979. Podľa štatistík sa za viac ako štyri desaťročia podarilo odbremeniť prírodné prostredie od vyše 65 ton odpadu. Rekordným bol rok 1980, keď účastníci vyniesli z dolín 7655 kg neporiadku. Akcia doteraz prilákala zhruba 48.000 dobrovoľníkov.