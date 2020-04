Dobrovoľníci vyrábajú na 3D tlačiarňach štíty pre zdravotníkov

Prievidza 7. apríla (TASR) - Výrobu ochranných štítov pre zdravotníkov pred časom spustili i prievidzskí dobrovoľníci. Financie na tento účel získavajú cez projekt Pomôž zdravotníkom na hornej Nitre. Ochranné pomôcky z 3D tlačiarní už dodali do bojnickej nemocnice.



Pôvodne chceli dobrovoľníci vyrobiť 500 ochranných štítov pre hornonitrianskych zdravotníkov, neskôr zvýšili ich počet na 700. "Momentálne, aj na základe výzvy, ktorú máme, sme získali viac ako 2600 eur, čím by sme reálne mohli vyrobiť viac ako 1300 ochranných štítov. Všetko však záleží aj na cene jednotlivého materiálu, keďže je teraz nedostatkový a cena je veľmi vysoká. Predpokladáme, že minimálne 1000 štítov vytlačíme a odnesieme zdravotníkom," priblížil v utorok jeden z dobrovoľníkov Branislav Gigac.



Podľa neho sa podarilo kompletne zásobiť bojnickú nemocnicu, štíty dostali aj niektorí stomatológovia, ktorí si ich vyžiadali, ako aj Slovenský Červený kríž a civilná ochrana, ktorá pri bojnickej nemocnici pomáha s filtrom ľudí prichádzajúcich do nemocnice. "Predpokladáme, že v stredu (8. 4.) pôjdeme zásobiť Nemocnicu v Handlovej, Polikliniku v Novákoch a banských záchranárov," avizoval.



Dobrovoľníci najskôr tlačili ochranné štíty v priestoroch na sídlisku Zapotôčky, pomoc v podobe 3D tlačiarní a nových priestorov im ponúkol prievidzský dodávateľ pre automobilový priemysel. "V našich pôvodných priestoroch boli problémy najmä s elektrinou, mnohokrát nám vypadávala, keďže stroje požadujú veľa elektrickej energie," spomenul Gigac.



"My sme vedeli o tejto iniciatíve a dozvedeli sme sa, že sú v malých priestoroch, vedeli sme, že majú problémy aj z dôvodu elektriny. Vznikla myšlienka - keďže máme tiež vlastné samostatné 3D tlačiarne - že by sme chceli pomôcť. Zdalo sa nám logické spojiť sily, aby bolo toho čo najviac a čo najrýchlejšie," ozrejmil asistent riaditeľa spoločnosti Brose Peter Hupka.



Firma podľa neho poskytla dobrovoľníkom 3D tlačiarne, ako i učebňu duálneho vzdelávania, ktorá nie je momentálne využitá. "Zdala sa nám vhodná na to, aby sme sem mohli umiestniť 3D tlačiarne. Urobíme všetko preto, aby to mohlo fungovať," dodal.



Výrobu štítov zabezpečujú dobrovoľníci momentálne na piatich 3D tlačiarňach, v nasledujúcich dňoch by k nim mala pribudnúť šiesta.



Zamestnanci prievidzskej spoločnosti momentálne tiež pomáhajú miestnej samospráve s distribúciou rúšok pre seniorov. Do dobrovoľníckych aktivít sa zapájajú pravidelne.