Dobrovoľníci vysadili v Diviakoch vyše sto farebných kríkov
Autor TASR
Turčianske Teplice 26. septembra (TASR) - Matičnú ulicu v turčianskoteplickej mestskej časti Diviaky doplnil pás s viac ako sto farebnými kríkmi. Zeleno-biele bršleny a dráče tam začiatkom tohto týždňa vysadili dobrovoľníci. Aktivitu financovala samospráva z prostriedkov Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) a vlastných zdrojov. Informoval o tom primátor Igor Hus.
Začiatkom tohto týždňa podľa neho 13 dobrovoľníkov na Matičnej ulici vysadilo do pripraveného 40-metrového pásu 63 zeleno- bielych bršlenov a 63 dráčov s červenými listami. „Kríky nemajú len nádherné farby, ale budú tiež zadržiavať vodu a vytvoria domov pre viacero živých tvorov,“ doplnil.
„Na začiatku bola aktivita občanov z Diviak, chuť skrášliť svoju mestskú časť farebnými kríkmi. Mesto vypracovalo projekt, ktorý uspel na ŽSK a získal 900 eur. Mestská pokladňa priložila 180 eur a mohli sa nakupovať sadenice,“ spomenul Hus.
