Dobrovoľníci vyzbierali na brehoch Liptovskej Mary 350 vriec odpadu

Väčšinu dobrovoľníkov tvorili školáci vo veku 12 až 15 rokov.

Liptovská Sielnica 26. apríla (TASR) – Brehy Liptovskej Mary v piatok čistilo viac ako 250 dobrovoľníkov. Väčšinu z nich tvorili školáci vo veku 12 až 15 rokov, ktorí za pár hodín vyzbierali 350 vriec odpadu rôzneho druhu.



Cieľom akcie bolo pripraviť blízke okolie Liptovskej Mary na tohtoročnú letnú sezónu. Tú Liptáci oficiálne otvoria na konci mája. Do zberu odpadkov sa zapojilo 150 žiakov a učiteľov z Evanjelickej spojenej školy, 20 z hotelovej školy a 26 z Gymnázia M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši. Dobrovoľníkov na podujatie odviezli z Liptovského Mikuláša bezplatné autobusy. Práce koordinovala stráž prírody Tatranského národného parku. „Rozhodli sme sa, že návštevníkov Liptovskej Mary opäť privítame čistým prostredím. Myšlienka podujatia je edukačná. Vštepiť deťom, že keď sa chceme v prírode pohybovať a užiť si ju, musíme ju mať čistú. Toto je síce piaty ročník podujatia, no čistenie Liptovskej Mary sa robí od nepamäti. Je pozitívne, že odpadu je čoraz menej,“ povedal pre TASR aktivista a spoluorganizátor akcie Anton Považský.



Dobrovoľníci našli pri čistení viaceré nezvyčajné predmety, zaujala napríklad WC misa, okenný rám či zimný sveter. Ako pamiatku na podujatie si deti a študenti odniesli zelené tričká, ktoré im do budúcnosti pripomenú, že mať čisté okolie nie je samozrejmosťou.



Pred otvorením letnej sezóny sa v regióne uskutočnia aj ďalšie upratovacie aktivity. „V najbližších dňoch či týždňoch očakávame v regióne menšie či väčšie podujatia, spomeniem napríklad jarné upratovanie Černovej a Čutkovskej doliny v sobotu 27. apríla, čistenie v Liptovskom Jáne a Jánskej doline 1. mája či podujatie Zelený Chopok 10. mája,“ priblížila Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov.



Environmentálny deň na Liptove s partnermi zorganizovala OOCR Región Liptov a použila naň aj prostriedky z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške viac ako 2000 eur.