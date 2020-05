Dobrovoľníci vyzbierali na turistických chodníkoch 14 vriec odpadu

Terchová 6. mája (TASR) – Na turistických chodníkoch v Terchovej vyzbierali dobrovoľníci uplynulý víkend 14 vriec odpadu. Iniciátor brigády a dobrovoľný horský záchranár Jozef Mičo v tejto súvislosti apeluje na ľudí, aby za sebou nezanechávali odpad. Len z Veľkého Rozsutca podľa neho zniesli tri plné vrecia.



"Očakával by som, že pri turistických chodníkoch nájdeme iba drobnosti. Ale čudovali sme sa, čo všetko sme na rôznych miestach našli," zdôraznil Mičo.



Ľudia si podľa neho neuvedomujú, čo všetko im hory dávajú. "Dýchajú za nás, sú naše pľúca, pre mnohých sú zdrojom energie a sú nabití, keď prídu z hôr. Starší ľudia mnohokrát so slzami v očiach zdolajú nejaký vrch a je to úžasné. Takže neničme si to nejakými malichernosťami, že hore vynesieme minerálku, napijeme sa a fľaša zostane tam," doplnil dobrovoľný horský záchranár.



"Do obmedzení sme si ani neuvedomovali, že zdravie a voľný pohyb nie sú samozrejmosťou. Od uvoľnenia obmedzení je počet návštevníkov hôr značne zvýšený, ale stále to nie sú masové počty. A 98 percent z nich je veľmi disciplinovaných. Nosia rúška, keď idú oproti sebe, vyhýbajú sa na opačnej strane chodníka," uviedol Mičo.



Podotkol, že väčšie obavy ako z nového koronavírusu má z extrémneho sucha, ktoré neobišlo ani terchovské hory. "Teraz sme mali mať plné potoky, pretože ešte stále sa na hrebeňoch topí sneh. Veď na Veľkom Kriváni máme sneh a mali sme mať plné korytá potokov. Ale, obrazne povedané, ich prejdem v poltopánkach na druhú stranu bez toho, aby som sa namočil. A to je ešte len začiatok mája," dodal dobrovoľný horský záchranár.