Dobrovoľníci vyzbierali pri Liptovskej Mare takmer 170 vriec odpadu

Liptovský Mikuláš 23. marca (TASR) - Tradičné podujatie Envirodeň, ktoré sa zameralo na čistenie brehov Liptovskej Mary, sa začalo v piatok (21. 3.), keď sa do neho zapojilo takmer 250 dobrovoľníkov. Ako TASR informovala Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov, podujatie pokračovalo v sobotu (22. 3.) individuálnym zberom, do ktorého sa mohol zapojiť každý.



Tento rok je podľa predsedu predstavenstva OOCR Región Liptov Jána Blcháča čistenie symbolickejšie, keďže Liptovská Mara si pripomína 50. výročie vzniku a stala sa hitom aj mimo letnej sezóny. "Ohromný pokles hladiny odhalil dokonca aj pôvodnú cestu. So študentmi liptovskomikulášskych škôl a ďalšími dobrovoľníkmi sme čistili brehy v piatich lokalitách a výsledkom je skoro 170 vriec odpadu," uviedol Blcháč.



Dobrovoľníkom s koordináciou v lokalitách okolia Liptovskej Mary pomohla stráž prírody Tatranského národného parku. Odvoz odpadu zabezpečilo Povodie Váhu a za uloženie odpadu platia jednotlivé obce.



"Vďaka podujatiu Envirodeň dávame najavo, že na našej prírode a okolí Liptovskej Mary nám záleží, a preto sme si vyhrnuli rukávy a vyčistili jej brehy. Očakávame, že začiatok letnej sezóny príde skôr z dôvodu teplôt, ktoré globálne stúpajú," dodala riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková.