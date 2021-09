Dobrovoľníci vyzbierali v rámci akcie Čisté hory vyše 850 kg odpadu

Tatranská Lomnica 27. septembra (TASR) – Viac ako 850 kilogramov odpadu vyzbierali dobrovoľníci v rámci 43. ročníka akcie Čisté hory v Tatranskom národnom parku (TANAP) a Pieninskom národnom parku (PIENAP). Vo vreciach končili najmä obaly od potravín, plechovky, papierové obrúsky, cigaretové ohorky, plastové a sklenené fľaše. Podľa koordinátorky vonkajšej komunikácie Štátnych lesov TANAP-u Martiny Petránovej sa však našli aj rôzne kusy oblečenia, pneumatiky a nechýbali ani rúška a respirátory.



Hoci sa podujatie koná vždy v poslednú septembrovú sobotu, už v predstihu sa podľa Petránovej do upratovania zapojila sedemčlenná skupina horolezcov z Nitry, ktorá spod Cmitera nad Skalnatým plesom zniesla 180 kilogramov neporiadku.



Ďalších 30 kilogramov pridalo v piatok (24. 9.) celkovo 24 školákov zo Ždiaru, ktorí po turistoch poupratovali trasu Monkova dolina – Strednica. Hlavný deň Čistých hôr prilákal celkovo 785 účastníkov, ktorí vyzbierali dokopy 648 kilogramov odpadu. Okrem jednotlivcov sa do akcie zapojili školy či občianske združenia. Tatry v sobotu pomáhala upratovať aj takmer štyridsaťčlenná skupina mladých ľudí z ôsmich európskych krajín, ktorá Slovensko spoznávala pod hlavičkou trnavskej organizácie Youth for Equality.



"Počet účastníkov síce prekonal naše očakávania, menej nás však teší skutočnosť, že aj po viac ako štyroch desaťročiach máme stále čo zbierať. Problémom už nie sú ani tak turistické chodníky vo vysokohorskom prostredí, ale predovšetkým lesy v okolí ciest, parky a porasty v intravilánoch tatranských osád. Aj preto po posledných skúsenostiach zvažujeme, že časť našich aktivít presunieme práve do týchto lokalít," skonštatoval Igor Stavný, dlhoročný koordinátor akcie Čisté hory, ktorú organizujú Štátne lesy TANAP-u spoločne so Správou PIENAP-u a Správou TANAP-u.



Zapojiť sa mohol každý, stačilo vyzdvihnúť si vrece na odpad na hociktorom spomedzi 11 nástupných miest nachádzajúcich sa od Oravy až po Červený Kláštor.



"Najviac, až 200 kilogramov odpadu sa dobrovoľníkom podarilo vyzbierať v Tatranskej Lomnici a jej okolí. Najmenej smetí, len štyri kilogramy, vyzbierala polstovka dobrovoľníkov v ochrannom obvode Habovka. Ďalších 30 kíl pridali 250 účastníci Čistých hôr na Zverovke," doplnila Petránová.



Za viac ako štyri desaťročia sa prírodné prostredie TANAP-u a PIENAP-u podarilo odbremeniť od približne 65 ton odpadu. Rekordným bol rok 1980, keď účastníci Čistých hôr vyniesli z dolín až 7655 kilogramov neporiadku, pričom až 3700 kilogramov pochádzalo z okolia Skalnatého plesa. Doteraz si akciu nenechalo ujsť približne 47.000 dobrovoľníkov.