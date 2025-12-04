< sekcia Regióny
Dobrovoľníci z Banskobystrického kraja si prevzali ocenenie
V kategórii mladý dobrovoľník do 30 rokov ocenili Mateja Kopčíka, cenu seniorský dobrovoľník nad 60 rokov dostal Karol Daučík.
Autor TASR
Banská Bystrica 4. decembra (TASR) - Už po 19. raz si dobrovoľníci z Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) prevzali ocenenie Srdce na dlani. Podujatie v Kúpeľoch Sliač bolo oslavou nezištnej pomoci, solidarity a odhodlania ľudí meniacich komunity a okolie k lepšiemu. TASR o tom informovala koordinátorka oceňovania v BBSK Veronika Kosková.
Dodala, že nominácií bolo 41. V kategórii mladý dobrovoľník do 30 rokov ocenili Mateja Kopčíka, cenu seniorský dobrovoľník nad 60 rokov dostal Karol Daučík. V sociálnej a zdravotnej oblasti získal uznanie Radko Petrovič, za výchovu, vzdelávanie a prácu s deťmi a mládežou Aneta Vývlek. V kategórii životné prostredie je ocenený Igor Sádecký, za kultúru a umenie Albert Loydl, za šport zas Dáša Beňušová. Cenu získal aj Dobrovoľnícky tím protestov s názvom Slovensko je Európa pod vedením Tomáša Laubeho. Srdce na dlani dostali aj Internátni dobrovoľníci z Banskej Štiavnice i Zariadenie sociálnych služieb Senium z Banskej Bystrice. Ocenenie má aj projekt Pulz deťom zo Žarnovice, rovnako i koordinátorky dobrovoľníkov Anna Valentíková a Monika Rusková. Mimoriadne ocenenie získali Erika Murínová a Kristína Murínová. „Aj tento rok sa ukázalo, že ľudia v našom kraji majú obrovskú chuť pomáhať v nemocniciach, komunitách, školách, kultúre i v prírode. Pripraviť toto ocenenie je výnimočné najmä preto, lebo za každým menom a skutkom vidieť skutočný dosah na životy iných a okolie,“ uviedla Kosková.
Slávnostné udeľovanie v Kúpeľoch Sliač organizovalo Centrum dobrovoľníctva pod záštitou predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ondreja Luntera pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov. O laureátoch rozhodla hodnotiaca komisia zložená z odborníkov a osobností verejného života.
