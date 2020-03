Dobrovoľníci z detskej železnice začínajú s bezplatnými rozvozmi

Košice 26. marca (TASR) – S bezplatným rozvozom nákupov pre seniorov začali vo štvrtok dobrovoľníci z občianskeho združenia (OZ) Detská železnica Košice. Skúšobná prevádzka potrvá do 8. apríla. Objednávky budú prijímať aj od zdravotne postihnutých a osamelých ľudí alebo matiek s veľmi malými deťmi. TASR o tom informoval predseda OZ Ľubomír Lehotský s tým, že obmedzenia v súvislosti s novým koronavírusom zasiahnu aj detskú železnicu.



Ako spresnil, služba je určená najmä ľuďom nad 65 rokov a tým, ktorí si nedokážu nákup základných vecí zabezpečiť sami. Dobrovoľníci budú denne pre záujemcov na území Košíc rozvážať najmä potraviny, drogériu, potravu pre zvieratá, prípadne lieky či listy na poštu. "Jedna objednávka by mala obsahovať maximálne osem položiek a celková váha nákupu by nemala presiahnuť osem kilogramov. Doručujeme tovar, ktorý je bežne dostupný v maloobchodnej sieti a nie je vypredaný. Platiť sa bude len v hotovosti na základe hodnoty na pokladničnom doklade," priblížil.



Objednávky prijímajú dobrovoľníci detskej železnice v pracovných dňoch od pondelka do piatka medzi 8.00 a 11.00 h na telefónnom čísle 0917 618 841. Doručenie nákupu bude v ten istý deň popoludní v čase od 15.00 do 18.00 h. Podľa jeho slov na začiatku vybavia najviac 20 objednávok denne.



Lehotský dodal, že v týchto dňoch sú v závere príprav na novú sezónu. Podľa jeho slov obmedzenia v súvislosti so šírením nového koronavírusu hlboko zasiahnu aj detskú železnicu. "Popri náročnej práci na príprave rušňov, vagónov, údržbe staníc a koľajiska však chceme pomôcť zvládnuť túto ťažkú situáciu, do ktorej sme sa všetci dostali. Aj táto služba do veľkej mieri preverí naše schopnosti zmobilizovať a zomknúť sa aj v ťažkých časoch," uzavrel.