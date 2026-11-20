< sekcia Regióny
Dobrovoľníci z Katarínky si pripomenú sviatok sv. Kataríny
Pripravený bude aj predajný stánok, kde si návštevníci budú môcť zakúpiť suveníry za dobrovoľný príspevok.
Autor TASR
Bratislava/Dechtice 20. novembra (TASR) - Dobrovoľníci z Katarínky si aj tento rok pripomenú sviatok sv. Kataríny Alexandrijskej, patrónky ruín kostola a kláštora pri Dechticiach neďaleko Trnavy. Hodová slávnosť sa uskutoční v stredu 25. novembra v Kostole Zvestovania Pána u františkánov v Bratislave. TASR o tom informoval Sebastián Lukáš Šedo z občianskeho združenia Katarínka.
„Podujatie otvorí svätá omša o 19.30 h. Sprevádzať ju bude katarínkovský spevácky a hudobný zbor. Po svätej omši bude slávnostný večer pokračovať v refektári františkánskeho kláštora, kde bude pripravené občerstvenie pre všetkých účastníkov udalosti,“ priblížil Šedo. Pripravený bude aj predajný stánok, kde si návštevníci budú môcť zakúpiť suveníry za dobrovoľný príspevok.
Občianske združenie Katarínka je dobrovoľnícke združenie mladých ľudí, snažiace sa spolu so Združením kresťanských spoločenstiev mládeže už od roku 1994 o záchranu ruín Kostola a kláštora svätej Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach.
Počas viac ako 30 rokov dobrovoľníckych prác sa viac ako 2000 dobrovoľníkom podarilo komplexne zakonzervovať všetky múry kostola, obnoviť zničenú kostolnú vežu a vytvoriť v nej expozíciu a rozhľadňu či objaviť dve krypty, osem kaplniek a množstvo ďalších zaniknutých budov areálu.
Dobrovoľníci odhalili aj najstaršie dejiny tohto miesta siahajúce do obdobia existencie gotickej kaplnky a cintorína z 15. storočia, ktoré sa v roku 1618 zmenili na rozsiahly františkánsky kláštor a významné pútnické miesto.
„Podujatie otvorí svätá omša o 19.30 h. Sprevádzať ju bude katarínkovský spevácky a hudobný zbor. Po svätej omši bude slávnostný večer pokračovať v refektári františkánskeho kláštora, kde bude pripravené občerstvenie pre všetkých účastníkov udalosti,“ priblížil Šedo. Pripravený bude aj predajný stánok, kde si návštevníci budú môcť zakúpiť suveníry za dobrovoľný príspevok.
Občianske združenie Katarínka je dobrovoľnícke združenie mladých ľudí, snažiace sa spolu so Združením kresťanských spoločenstiev mládeže už od roku 1994 o záchranu ruín Kostola a kláštora svätej Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach.
Počas viac ako 30 rokov dobrovoľníckych prác sa viac ako 2000 dobrovoľníkom podarilo komplexne zakonzervovať všetky múry kostola, obnoviť zničenú kostolnú vežu a vytvoriť v nej expozíciu a rozhľadňu či objaviť dve krypty, osem kaplniek a množstvo ďalších zaniknutých budov areálu.
Dobrovoľníci odhalili aj najstaršie dejiny tohto miesta siahajúce do obdobia existencie gotickej kaplnky a cintorína z 15. storočia, ktoré sa v roku 1618 zmenili na rozsiahly františkánsky kláštor a významné pútnické miesto.