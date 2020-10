Dobrovoľníci z Klubu priateľov CO Prievidza dostanú od mesta dotáciu

Prievidza 26. októbra (TASR) - Dobrovoľníci z Klubu priateľov CO Prievidza dostanú od prievidzskej radnice financie na zabezpečenie pomoci v rámci druhej vlny pandémie nového koronavírusu. Poskytnutie dotácie vo výške 5000 eur odobrili mestskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok.



"Dobrovoľníci z občianskeho združenia na začiatku prvej vlny pandémie veľmi aktívne pomáhali, dezinfikovali autobusy, postavili stan pred nemocnicou v Bojniciach, prevádzkovali tam tzv. vstupný filter, pomáhali pri dekontaminácii mobilnej odberovej jednotky, zabezpečovali dekontamináciu priestorov nemocnice," pripomenul vedúci kancelárie primátorky Alojz Vlčko.



Na pomoc dobrovoľníci podľa neho bezplatne poskytli svoj stan či zásoby materiálneho vybavenia, pričom po skončení prvej vlny sa chceli začať pripravovať na ďalšiu vlnu nákazy. "Keďže potrebovali doplniť materiálne a technické vybavenie, no z vlastných úspor už nákupy zabezpečiť nedokázali, oslovili listom viacero subjektov s prosbou o materiálnu alebo finančnú pomoc," priblížil.



Dotáciu vo výške 5000 eur samospráva Klubu priateľov CO Prievidza poskytne na účel nákupu dezinfekčných a ochranných pomôcok používaných pri dekontaminácii materiálneho a technického vybavenia. Financie na zabezpečenie pomoci pri druhej vlne pandémie dostanú dobrovoľníci i od Trenčianskeho samosprávneho kraja.