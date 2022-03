Dobrovoľníci z Prešovskej univerzity pomáhajú v teréne s tlmočením

Na snímke utečenci z Ukrajiny čakajú na odvoz na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom 1. marca 2022. Foto: TASR - Roman Hanc

Na snímke matka s dieťaťom telefonuje cez videohovor na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom 1. marca 2022. Foto: TASR - Roman Hanc

Prešov 11. marca (TASR) – Ukrajinskí študenti Prešovskej univerzity (PU) v Prešove sa spolu s ich slovenskými spolužiakmi pridali k dobrovoľníkom, ktorí pomáhajú s tlmočením pri aktivitách spojených s migráciou. S rôznymi organizáciami, štátnymi inštitúciami či dobrovoľníckymi centrami tak spolupracuje niekoľko stoviek študentov univerzity. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Anna Polačková.Po vypuknutí vojnového konfliktu na Ukrajine oslovila univerzita svojich študentov s cieľom vytvoriť databázu dobrovoľníkov, ktorí by boli ochotní pomôcť s tlmočením či inými dobrovoľníckymi aktivitami. Ide o študentov rôznych študijných programov jednotlivých fakúlt univerzity.povedala Polačková.Pomocnú ruku na hraničných priechodoch permanentne podávajú aj študenti Gréckokatolíckej teologickej fakulty a bohoslovci Gréckokatolíckeho kňazského seminára PU, pomáhajúci prekonávať i prípadné jazykové bariéry na rôznych kontaktných miestach.Študenti Fakulty zdravotníckych odborov okrem hraníc pomáhajú i na železničných staniciach s kúpou cestovných lístkov, zabezpečením stravy či dozorom detí.Na hraniciach nechýbajú ani študenti Pravoslávnej bohosloveckej fakulty, ktorí zároveň telefonicky koordinujú utečencov z Ukrajiny do Prešova a okolia. Fakulta v spolupráci s Pravoslávnym kňazským seminárom PU ponúka tiež sociálno-právne, duchovné či psychologické poradenstvo.doplnila Polačková.Pedagogická fakulta rozbieha pomoc školám, ktoré začali začleňovať ukrajinské deti do svojich radov. Na základe pripravovaného Memoranda o spolupráci s mestom Prešov plánuje v najbližšom čase prostredníctvom svojich študentov realizovať animačné a vzdelávacie aktivity pre ukrajinské deti v materských a základných školách v rámci školských klubov detí v meste.Študenti, ktorí majú záujem nezištne pomáhať a stať sa dobrovoľníkmi, sa môžu stále prihlásiť do univerzitnej databázy.