Dobrovoľníci z Topoľčianskych paciek sa starajú o desiatky zvierat

Topoľčany 25. marca (TASR) – Problémy s nedostatkom krmiva, so starými prepravnými klietkami pre zvieratá či so zháňaním dezinfekcie musia v tomto období riešiť dobrovoľníci z občianskeho združenia (OZ) Topoľčianske packy. V karanténnej stanici sa momentálne starajú o približne 60 zatúlaných a nechcených psov a mačiek z celého Topoľčianskeho okresu.



Podľa Petry Pazallovej z OZ Topoľčianske packy by pre ne potrebovali lepšie priestory, a predovšetkým viac financií. „Od nich sa odvíja celý rad ďalších problémov. Napríklad úhrada veterinárnej starostlivosti, ktorá tvorí najväčšiu položku. Peniaze sú však potrebné aj na prevozy, krmivo a ďalšie vybavenie,“ vysvetlila.



Karanténna stanica sa už dlhšie snaží získať financie napríklad na nové prepravky pre zvieratá. „Tie, ktoré máme, sú už zničené. Dobre slúžili niekoľko rokov a už nie sú pre zvieratá bezpečné. Nové prepravné klietky potrebujeme najmä na prepravu pri odchytoch, prevozoch na ošetrenie a odkarantenizovanie zvierat, pretože momentálne sa začína ,mačiatkovské a šteniatkovské obdobie',“ pripomínajú dobrovoľníci.



Prípadní darcovia môžu opusteným zvieratám pomôcť aj príspevkom na krmivo. Samotný nákup potravín pre psy a mačky by už mali nechať na dobrovoľníkov. Podľa Pazallovej je nutné dávať zvieratám kvalitnú potravu. „Psy alebo mačky sú naučené na určité krmivo a častá zmena im nerobí dobre. Konzervy a granuly z hypermarketov sú zložené predovšetkým z obilnín a mäsa obsahujú minimum. My sa snažíme zvieratá kŕmiť stravou, ktorá má na prvom miesto mäsovú zložku a vitamíny. Uprednostním radšej menej, ale kvalitného krmiva ako veľké množstvo takého, z ktorého majú zvieratá hnačky a to, čo sa ušetrí na krmive, sa potom minie u veterinára,“ skonštatovala Pazallová.



Pandémia ochorenia COVID-19 útulkom v mnohých oblastiach skomplikovala život. Na druhej strane však viaceré avizujú zvýšený záujem ľudí o adopciu opustených zvierat. „Tento trend pozorujeme aj u nás. Žiaľ, je to vo väčšine prípadov skôr o tom, že ľudia sa nudia a chcú deti nejako zabaviť. Často si však neuvedomujú, že zvieratko si bude rovnakú pozornosť vyžadovať aj po tom, keď deti pôjdu opäť do školy a rodičia do práce. Pri adopciách preto máme stále prísne kritériá a ich počet sa reálne veľmi nezvýšil. Skôr sa nám viac darí využívať dočasnú opateru. Ľudia sú doma a môžu viac pomáhať aspoň počas práce z domu,“ dodala Pazallová.