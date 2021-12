Dobrovoľníci zabezpečili pre chudobných šatstvo aj štedrú večeru

Košice 23. decembra (TASR) – Košickí krajskí dobrovoľníci počas adventu vyzbierali viac ako 400 vriec oblečenia, ktoré poputovali do viacerých komunít. Zabezpečia tiež štedrú večeru pre 50 rodín v núdzi. TASR o tom informovala hovorkyňa Košického samosprávneho kraja (KSK) Anna Terezková.



Dobrovoľnícke centrum Košického kraja pripravilo v uplynulom období viacero aktivít. Od novembra vyzývalo obyvateľov, aby po predvianočnom upratovaní nevyhadzovali nepoužívané oblečenie ku kontajnerom a namiesto toho svoje šatstvo venovali chudobnejším. Uskutočnilo tiež finančnú zbierku, vďaka ktorej si budú môcť dopriať štedrú večeru aj rodiny v núdzi.



Teplé oblečenie získali obyvatelia v Slavošovciach, Moldave nad Bodvou, Šaci, v Michalovciach, Krásnej Hôrke, Sečovciach, Ochtinej, Dobšinej, ale aj v komunitách Karolov Dvor, Demeter a pri diaľničnom privádzači na Prešov. Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku sa do tejto zbierky šatstva možno zapojiť aj naďalej. „Krajskí dobrovoľníci budú oblečenie odovzdávať počas celej zimy,“ povedal.



Okrem toho dobrovoľníci v spolupráci s organizáciou Usmej sa na mňa nakúpili pre rodiny v núdzi trvanlivé potraviny. Spolu s Kniežacím kaštieľom kultúry pod vedením neziskovej organizácie II. Rákóczi Ferenc pripravili charitatívnu aktivitu. „Vďaka dobrovoľníkom, ktorí prispeli na rodinné štedré večere, pripravia kuchári v kaštieli v Borši 50 veľkých rodinných štedrovečerných mís. V tomto pandemickom období prišlo veľa rodín aj v našom kraji o nemalé príjmy a opäť sa prehĺbila chudoba,“ uviedla predsedníčka Dobrovoľníckeho centra Košického kraja Miroslava Langerová s tým, že misy poputujú vybraným rodinám v núdzi v okresoch Trebišov, Michalovce a Košice, ktoré by si inak nemohli dovoliť nakúpiť potraviny na štedrovečerný stôl.