Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 12. september 2025Meniny má Mária
< sekcia Regióny

Dobrovoľníci začínajú s obnovou turistického chodníka do Sedielka

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Sedlo Sedielko sa nachádza v nadmorskej výške 2376 metrov a je najvyššie položeným voľne prístupným sedlom pre turistov na Slovensku.

Autor TASR
Vysoké Tatry 12. septembra (TASR) - Dobrovoľníci začínajú s obnovou turistického chodníka do Sedielka nad Téryho chatou vo Vysokých Tatrách. Patrik Pajta, predseda turistického klubu Hikemates informoval, že počas rekonštrukcie uzavrú chodník pre verejnosť.

Sedlo Sedielko sa nachádza v nadmorskej výške 2376 metrov a je najvyššie položeným voľne prístupným sedlom pre turistov na Slovensku. Od štvrtka (18. 9.) bude prebiehať komplexná obnova chodníka do Sedielka, ktorú realizuje práve Hikemates. Trasa je v súčasnosti v havarijnom stave a na viacerých miestach predstavuje riziko pre turistov. „V rámci obnovy presunieme časť trasy na rastlú skalu, kde bude osadených 250 metrov reťazí a 300 stúpacích želiez, vznikne tak úplne nový chodník v exponovanom teréne,“ vysvetlil Pajta. Výber trasy a technické riešenie boli konzultované aj so Správou Tatranského národného parku (TANAP). Na trase tiež budú osadené nové drevené izbice.

„Cieľom obnovy je zvýšiť bezpečnosť turistov na tejto trase. Rozpadnutý chodník a uvoľnené skaly, ktoré naň padali, predstavovali riziko pre turistov, čiže túra sa pre nich mohla skončiť aj vážnym úrazom,“ zdôvodnil obnovu Pajta. Z dôvodu realizácie prác bude trasa od budúceho týždňa až do odvolania uzavretá. Uzávera sa týka zeleno značeného turistického chodníka z Malej Studenej doliny cez Sedielko do Javorovej doliny a opačným smerom. Konkrétne pôjde o úsek od Rázcestia pod Sedielkom až po samotné Sedielko. Opatrenie je podľa Pajtu nevyhnutné pre bezpečnosť turistov vzhľadom na možný pohyb skál a materiálu počas prác.

„Vítame iniciatívu dobrovoľníkov, vďaka ktorým sa aj najvyššie položené turisticky prístupné sedlo dočká rozsiahlejšej rekonštrukcie. Veríme, že turisti toto obmedzenie pochopia, hlavne ak výsledkom bude ďalšia bezpečnejšia a komfortnejšia turistická trasa,“ skonštatoval vedúci oddelenia prác celospoločenského významu Správy TANAP-u Ľubomír Plučinský.

Projekt obnovy chodníka do Sedielka realizuje turistický klub Hikemates v kooperácii so Správou TANAP-u. Na prácach sa budú podieľať členovia klubu, dobrovoľníci aj pracovníci Strediska starostlivosti o turistickú infraštruktúru Správy TANAP-u. Celkové náklady na rekonštrukciu predstavujú 57.000 eur. Podstatnú časť sa podarilo pokryť vďaka partnerom projektu. Chýbajúcu sumu vyzbieral turistický klub vo verejnej zbierke, do ktorej sa zapojilo 264 darcov.
.

Neprehliadnite

Vedci odhalili nový spôsob cieleného poškodzovania rakovinových buniek

MAJERSKÝ: Hrádza proti progresivizmu sa premiérovi Ficovi rúca

Pellegrini: Slovensko stojí pevne na strane Poľska

Fico: Do konca roka predstavíme ďalšie opatrenia proti daňovým únikom