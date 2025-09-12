< sekcia Regióny
Dobrovoľníci začínajú s obnovou turistického chodníka do Sedielka
Sedlo Sedielko sa nachádza v nadmorskej výške 2376 metrov a je najvyššie položeným voľne prístupným sedlom pre turistov na Slovensku.
Autor TASR
Vysoké Tatry 12. septembra (TASR) - Dobrovoľníci začínajú s obnovou turistického chodníka do Sedielka nad Téryho chatou vo Vysokých Tatrách. Patrik Pajta, predseda turistického klubu Hikemates informoval, že počas rekonštrukcie uzavrú chodník pre verejnosť.
Sedlo Sedielko sa nachádza v nadmorskej výške 2376 metrov a je najvyššie položeným voľne prístupným sedlom pre turistov na Slovensku. Od štvrtka (18. 9.) bude prebiehať komplexná obnova chodníka do Sedielka, ktorú realizuje práve Hikemates. Trasa je v súčasnosti v havarijnom stave a na viacerých miestach predstavuje riziko pre turistov. „V rámci obnovy presunieme časť trasy na rastlú skalu, kde bude osadených 250 metrov reťazí a 300 stúpacích želiez, vznikne tak úplne nový chodník v exponovanom teréne,“ vysvetlil Pajta. Výber trasy a technické riešenie boli konzultované aj so Správou Tatranského národného parku (TANAP). Na trase tiež budú osadené nové drevené izbice.
„Cieľom obnovy je zvýšiť bezpečnosť turistov na tejto trase. Rozpadnutý chodník a uvoľnené skaly, ktoré naň padali, predstavovali riziko pre turistov, čiže túra sa pre nich mohla skončiť aj vážnym úrazom,“ zdôvodnil obnovu Pajta. Z dôvodu realizácie prác bude trasa od budúceho týždňa až do odvolania uzavretá. Uzávera sa týka zeleno značeného turistického chodníka z Malej Studenej doliny cez Sedielko do Javorovej doliny a opačným smerom. Konkrétne pôjde o úsek od Rázcestia pod Sedielkom až po samotné Sedielko. Opatrenie je podľa Pajtu nevyhnutné pre bezpečnosť turistov vzhľadom na možný pohyb skál a materiálu počas prác.
„Vítame iniciatívu dobrovoľníkov, vďaka ktorým sa aj najvyššie položené turisticky prístupné sedlo dočká rozsiahlejšej rekonštrukcie. Veríme, že turisti toto obmedzenie pochopia, hlavne ak výsledkom bude ďalšia bezpečnejšia a komfortnejšia turistická trasa,“ skonštatoval vedúci oddelenia prác celospoločenského významu Správy TANAP-u Ľubomír Plučinský.
Projekt obnovy chodníka do Sedielka realizuje turistický klub Hikemates v kooperácii so Správou TANAP-u. Na prácach sa budú podieľať členovia klubu, dobrovoľníci aj pracovníci Strediska starostlivosti o turistickú infraštruktúru Správy TANAP-u. Celkové náklady na rekonštrukciu predstavujú 57.000 eur. Podstatnú časť sa podarilo pokryť vďaka partnerom projektu. Chýbajúcu sumu vyzbieral turistický klub vo verejnej zbierke, do ktorej sa zapojilo 264 darcov.
Sedlo Sedielko sa nachádza v nadmorskej výške 2376 metrov a je najvyššie položeným voľne prístupným sedlom pre turistov na Slovensku. Od štvrtka (18. 9.) bude prebiehať komplexná obnova chodníka do Sedielka, ktorú realizuje práve Hikemates. Trasa je v súčasnosti v havarijnom stave a na viacerých miestach predstavuje riziko pre turistov. „V rámci obnovy presunieme časť trasy na rastlú skalu, kde bude osadených 250 metrov reťazí a 300 stúpacích želiez, vznikne tak úplne nový chodník v exponovanom teréne,“ vysvetlil Pajta. Výber trasy a technické riešenie boli konzultované aj so Správou Tatranského národného parku (TANAP). Na trase tiež budú osadené nové drevené izbice.
„Cieľom obnovy je zvýšiť bezpečnosť turistov na tejto trase. Rozpadnutý chodník a uvoľnené skaly, ktoré naň padali, predstavovali riziko pre turistov, čiže túra sa pre nich mohla skončiť aj vážnym úrazom,“ zdôvodnil obnovu Pajta. Z dôvodu realizácie prác bude trasa od budúceho týždňa až do odvolania uzavretá. Uzávera sa týka zeleno značeného turistického chodníka z Malej Studenej doliny cez Sedielko do Javorovej doliny a opačným smerom. Konkrétne pôjde o úsek od Rázcestia pod Sedielkom až po samotné Sedielko. Opatrenie je podľa Pajtu nevyhnutné pre bezpečnosť turistov vzhľadom na možný pohyb skál a materiálu počas prác.
„Vítame iniciatívu dobrovoľníkov, vďaka ktorým sa aj najvyššie položené turisticky prístupné sedlo dočká rozsiahlejšej rekonštrukcie. Veríme, že turisti toto obmedzenie pochopia, hlavne ak výsledkom bude ďalšia bezpečnejšia a komfortnejšia turistická trasa,“ skonštatoval vedúci oddelenia prác celospoločenského významu Správy TANAP-u Ľubomír Plučinský.
Projekt obnovy chodníka do Sedielka realizuje turistický klub Hikemates v kooperácii so Správou TANAP-u. Na prácach sa budú podieľať členovia klubu, dobrovoľníci aj pracovníci Strediska starostlivosti o turistickú infraštruktúru Správy TANAP-u. Celkové náklady na rekonštrukciu predstavujú 57.000 eur. Podstatnú časť sa podarilo pokryť vďaka partnerom projektu. Chýbajúcu sumu vyzbieral turistický klub vo verejnej zbierke, do ktorej sa zapojilo 264 darcov.