Dobrovoľníci zo Senice si prevzali ocenenie Dobro v Meste
Senica má aktívny Študentský parlament, občianske združenie Senica 2.0 a novú Klubovňu KIVIK.
Autor TASR
Senica 4. decembra (TASR) - Primátor mesta Senica Martin Džačovský odovzdal vo štvrtok v Senici v budove DAV 24 miestnym dobrovoľníkom ocenenia Dobro v meste. Ocenených súčasne zapíšu aj do Pamätnej knihy mesta. Patria medzi nich osobnosti z Centra voľného času Senica, občianskeho združenia (OZ) Senica 2.0, aktivisti bojujúci za záchranu starého mlyna v mestskej časti Čáčov, členovia komunity Domka, dobrovoľní hasiči či miestny vodný skaut.
Džačovský vyzdvihol, že väčšina dobrovoľnej práce je vykonaná skromne a nie je sprevádzaná potleskom. Dobrovoľníctvo má podľa neho mnoho podôb. „Ďakujeme za to, že ste ochotní venovať svoj voľný čas, že pomáhate tam, kde by to bez vás nešlo, a že prispievate k tomu, aby bola Senica lepším miestom pre život,“ zhrnul.
Medzi ocenených patria Silvia Kalamenová, Jana Rusňáková, Eva Petráková a Matej Hajtáš z tímu Centra voľného času Senica, členovia Dobrovoľného hasičského zboru Senica Simona Mičová, Adriana Kubaláková a Kamil Králik, člen prístavu vodných skautov Bufo Viridis Senica Jan Jozéfek či členovia komunity Domka Senica Mathias Kubíček, Šimon Masarovič, Katarína Škodáčková, Beata a Jozef Jánošovci.
V rámci OZ Senica 2.0 získali ocenenie mesta Senica Klára Malíková, Alexandra Marečková a Marek Mach. Ocenená je aj Jarmila Černeková, ktorá je dušou Škodáčkovho mlyna v senickej mestskej časti Čáčov spolu s Emíliou Chodúrovou, Miroslavom Chodúrom, Annou Mikulíkovou, Annou Oríškovou, Annou Stromkovou, Štefániou Kožíkovou a Danou Obcovičovou.
Džačovský spomenul aj ocenenie MOST 2025 za prácu s mládežou od Rady mládeže Slovenska, ktoré mesto nedávno získalo. Senica má aktívny Študentský parlament, občianske združenie Senica 2.0 a novú Klubovňu KIVIK. „Aj vďaka vám sa nám nedávno dostalo ocenenia za prácu s mládežou od Rady mládeže Slovenska. To je výsledok spoločného úsilia - mesta, partnerov, ale najmä vás, ktorí denne dokazujete, že hodnoty solidarity a spolupatričnosti sú tu silné,“ doplnil.
